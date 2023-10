Israels Armee hat in der Nacht auf Samstag nach eigenen Angaben etwa 150 unterirdische Standorte der Hamas im Gazastreifen angegriffen. Darunter seien Tunnel sowie unterirdische Räume und Infrastruktur gewesen. Bei den Angriffen sollen mehrere Hamas-Terroristen getötet worden sein.

Gilad Keinan, Brigadegeneral der Luftwaffe, sagte, rund 100 Kampfflugzeuge hätten in der Nacht Hunderte von Geschossen abgeworfen und Hunderte von Hamas-Zielen zerstört: "Das Ziel ist klar: Alles zu zerstören, was mit Hamas zu tun hat."

Außerdem sei der hochrangige Hamas-Verantwortliche Asem Abu Rakaba von einem Kampfjet "ausgeschaltet" worden, teilte das israelische Militär auf Telegram mit. Rakaba sei Co-Planer der Terrorattacke am 7. Oktober gewesen und für Drohnenangriffe sowie die Koordination von Kämpfern verantwortlich gewesen.



Videos zeigen Panzer und Bodentruppen im Gazastreifen

Auch Ratab Abu-Tsahiban wurde getötet, teilten die israelische Armee und der Sicherheitsdienst Shin Bet mit. Er war der Befehlshaber der Seestreitkräfte der Hamas im Gazastreifen und habe am 24. Oktober Angriffe auf den Ort Zikim nördlich des Gazastreifens angeleitet.

Die israelische Armee veröffentlichte Videos, die Bodentruppen, darunter Infanterietruppen, Kampftechniker und Panzer im Gazasteifen zeigen sollen. Das berichtete die Times of Israel. Nach Angaben der israelischen Armee befinden sich die Truppen und Panzer noch immer im Gazastreifen. Die angekündigte Bodenoffensive werde fortgesetzt, die Armee dringe tiefer in die Gegend vor als bei den Angriffen in den vergangenen Tagen.