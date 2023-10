Es war die bisher größte Bodenoperation der israelischen Armee seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober: Mit Hunderten Militärfahrzeugen, darunter schweren Merkava-Kampfpanzern, und Tausenden Soldaten drangen israelischen Truppen in der Nacht zum Samstag in den Norden des Gazastreifens ein. Die Grenze überquerten sie offenbar in erster Linie nahe der Stadt Beit Hanun.



Auch die Luftwaffe und die Marine waren im Einsatz. Zerstört wurden nach israelischen Angaben Hamas-Stellungen, Kommandozentralen, Tunnel und Bunker – "terroristische Infrastrukturen", nannte es Daniel Hagari, der Sprecher des israelischen Militärs.