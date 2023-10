In der Nacht zum Samstag konnte man lernen, was psychologische Kriegsführung bedeutet. Als am Freitag um 19.30 Uhr Ortszeit im Gazastreifen das Internet zusammenbrach, heulten zeitgleich in Tel Aviv die Sirenen. Kurz nachdem die Hamas Raketen auf Israels feuerte, kündigte Israel die Ausweitung der Bodenoffensive in Gaza an. Militärjets donnerten bis zum Morgen über den Himmel Tel Avivs Richtung Süden. Gaza meldete den schwersten Beschuss seit Kriegsbeginn. Derweil erklärten die USA, bei dem aktuellen Militärschlag Israels handele sich nicht um die geplante large-scale offensive.