Israelischen Medienberichten zufolge wurden Raketen in Richtung Tel Aviv, in Richtung des Zentrums des Landes sowie des Nordens des besetzten Westjordanlandes abgefeuert. Laut israelischem Militär gab es unter anderem im Zentrum des Landes und in Aschkelon nördlich des Gazastreifens Raketenalarm.



Wie die israelische Zeitung Haaretz berichtet, rief die Hamas die Palästinenser im Westjordanland auf, sich der israelischen Armee entgegenzustellen. Dies sollten sie an Checkpoints und in den Städten tun.