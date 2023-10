Israel wirft der islamistischen Hamas vor, Krankenhäuser im Gazastreifen als Kommandozentralen für ihre Angriffe gegen Israel zu nutzen. "Die Hamas führt den Krieg gegen Israel von Krankenhäusern aus", sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari vor Journalisten. Die Terrororganisation nutze die Krankenhäuser "als Kommandozentralen und Verstecke". Zugänge gebe es über ihr unterirdisches Tunnelsystem.



Als zentrales Beispiel bezog sich Hagari auf das Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt. Es gilt als die bedeutendste und größte medizinische Einrichtung im Gazastreifen. Dorthin waren etliche Verletzte nach dem Beschuss des nahegelegenen Al-Ahli-Arahbi-Krankenhauses eingeliefert worden. Auf dem Gelände und in der Umgebung sollen sich nach UN-Angaben Zehntausende Menschen in Notunterkünften aufhalten.



"Die Terroristen bewegen sich frei im Al-Schifa-Krankenhaus" sowie in weiteren Krankenhäusern, sagte der Armeesprecher. Zu der unterirdischen Basis führten Tunnel von außerhalb. Die Hamas nutze zudem auch verschiedene Abteilungen des Krankenhauses, um "Terroraktivitäten" und Raketenabschüsse zu befehlen und zu kontrollieren, sagte er.



Armee zeigt Illustration der Hamas-Zentrale unter Al-Schifa-Klinik

Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Hagari berief sich bei seinen Vorwürfen auf Geheimdienstinformationen. Die Armee veröffentlichte zudem Satellitenbilder und weiteres Material. Auf der Plattform X veröffentlichte sie zudem eine Animation, die unter dem Al-Schifa-Krankenhausgebäude ein System aus Tunneln und unterirdischen Kammern zeigen soll.



Zudem nutze die Hamas den Treibstoff, der in den Krankenhäusern gelagert werde. "Es gibt Treibstoff in den Krankenhäusern, und die Hamas nutzt ihn für ihre terroristische Infrastruktur", sagte Hagari. Israel hatte die Hamas bereits mehrfach beschuldigt, die Bevölkerung des Gazastreifens als "menschliche Schutzschilde" zu nutzen.

Die Hamas wies die Vorwürfe als "unbegründet" zurück. Die Äußerungen des israelischen Armeesprechers entbehrten "jeder Grundlage", sagte Hamas-Sprecher Issat Al-Rischk. Er beschuldigte Israel seinerseits, mit den Vorwürfen "den Weg für ein neues Massaker an unserem Volk ebnen" zu wollen.

