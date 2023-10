Wohl nur wenige kennen die israelische Gesellschaft und ihre deutsche Wahrnehmung so genau wie Anita Haviv. Sie ist in Wien geboren und lebt seit vielen Jahren in Israel. Also serviert sie zum Interview in ihrem Garten nördlich von Tel Aviv selbst gemachten Apfelstrudel. Sie lacht viel und streitet gern, auch wenn beides zuletzt seltener geworden zu sein scheint.

ZEIT ONLINE: Frau Haviv, Sie haben Ihr halbes Leben damit verbracht, anderen Menschen Israel zu erklären. Gelingt Ihnen das heute noch?

Anita Haviv: Ich kann und will es nicht mehr allen erklären, aber denen, die offen sind. Und ich halte es gerade jetzt für besonders wichtig. Wir erleben eine wahnsinnige Zäsur, das Bild von der starken Armee hat Risse bekommen und die Regierung hat die Bevölkerung im Stich gelassen. Dieses Versagen müssen wir ansprechen.