Der Krieg im Nahen Osten ist nach Angaben von Israels Verteidigungsminister Joaw Galant "in eine neue Phase getreten". "Vergangene Nacht habe "der Boden in Gaza gebebt", sagte er in einer Videobotschaft. "Wir haben oberhalb und unterhalb der Erdoberfläche angegriffen", ergänzte er und bezog sich auf die israelischen Bombardierungen von Tunnelanlagen im Gazastreifen.

Die Anweisungen an die Truppen seien klar. Die Kampagne werde bis auf Weiteres weitergehen, sagte Galant. Darüber hinaus deutete er an, dass das Militär bald zu der seit Tagen erwarteten, umfassenden Bodenoffensive im Norden des Gazastreifens übergehen könnte. Israel hat bereits Hunderttausende Soldaten im Grenzgebiet stationiert.

Zuvor hatte das israelische Militär die Menschen im Norden des Gazastreifens erneut dazu aufgefordert, das Gebiet sofort zu verlassen und vorläufig in den Süden zu ziehen. "Das ist eine dringende militärische Empfehlung", teilte Militärsprecher Daniel Hagari auf der Plattform X mit. Es handele sich um eine temporäre Maßnahme. "Die Rückkehr in den Norden des Gazastreifens wird möglich sein, sobald die heftigen Feindseligkeiten vorbei sind."



Dieser Artikel wird weiter aktualisiert.