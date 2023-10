Israel ruft seine diplomatischen Vertreter in der Türkei zurück. "Angesichts der schwerwiegenden Äußerungen aus der Türkei habe ich die Rückkehr der diplomatischen Repräsentanten angeordnet", teilte Außenminister Eli Cohen auf der Plattform X mit. Israel werde eine Neubewertung der Beziehungen zwischen Israel und der Türkei vornehmen, schrieb er weiter.



Türkischen und israelischen Medienberichten zufolge haben die Botschafterin Irit Lillian und weitere Botschaftsmitarbeiter die Türkei bereits in der vergangenen Woche verlassen. Zuvor hatte Israel auch seine Staatsbürger aus Sorge vor Anschlägen angesichts des Kriegs im Nahen Osten zum Verlassen der Türkei aufgefordert.



Die türkische Regierung hatte in den vergangenen Wochen deutliche Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober geäußert. Zuletzt kündigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan an, Israel als "Kriegsverbrecher" einstufen zu wollen. "Wir treffen unsere Vorbereitungen und wir werden Israel gegenüber der Welt zu einem Kriegsverbrecher erklären", teilte er mit.



Erdoğan bezeichnete Hamas kürzlich als "Freiheitskämpfer"

Auf einer propalästinensischen Kundgebung in Istanbul sagte Erdoğan, Israel sei nur "eine Schachfigur" in der Region, die geopfert werde, "wenn der Tag kommt". Zudem warf er westlichen Ländern vor, für die Todesfälle im Gazastreifen verantwortlich zu sein, weil sie die israelischen Angriffe nicht gestoppt hätten. Sie seien "unfähig, Israel zu stoppen". An der Kundgebung nahm auch der früher als Cat Stevens bekannte Musiker Yusuf Islam teil.

Zuvor hatte Erdoğan die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas bereits als "Freiheitskämpfer" bezeichnet. Anders als die USA, Europa und Israel stuft die Türkei die Hamas nicht als Terrororganisation ein. Ankara unterhält Kontakte zur Hamas und bemüht sich eigenen Angaben zufolge um die Freilassung der Geiseln aus dem Gazastreifen.

Newsletter © Lea Dohle "Was jetzt?" – Der tägliche Morgenüberblick Starten Sie mit unserem sehr kurzen Nachrichten-Newsletter in den Tag. Erhalten Sie zudem jeden Freitag das digitale Magazin ZEIT am Wochenende. Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis. Vielen Dank! Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt. Prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie das Newsletter-Abonnement. Diese E-Mail-Adresse ist bereits registriert. Bitte geben Sie auf der folgenden Seite Ihr Passwort ein.

Falls Sie nicht weitergeleitet werden, klicken Sie bitte hier .

Die islamistische Hamas hatte am 7. Oktober eine Terroroffensive gegen Israel gestartet. Dabei wurden aus dem Gazastreifen, wo die Hamas herrscht, und später auch aus dem Libanon Raketen abgeschossen. Nach israelischen Angaben etwa 1.400 Menschen getötet und 229 Menschen als Geiseln verschleppt. Das israelische Sicherheitskabinett rief in der Folge den Kriegszustand aus. Nach Angaben des von der Hamas geleiteten Gesundheitsministeriums wurden bei den israelischen Gegenangriffen seit Kriegsbeginn mehr als 7.700 Menschen getötet. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.