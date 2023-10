Es ist gerade mal zwei Wochen her, da wurde der britische Oppositionsführer Keir Starmer auf dem Labour-Parteitag noch bejubelt. Das ist vorbei: In seiner Partei ist ein Streit über die Nahost-Politik ausgebrochen und Starmer kann ihn nicht gewinnen.

Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hatte sich die britische Regierung sofort an die Seite Israels gestellt, zwei Schiffe der Royal Navy entsandt und Hamas deutlich verurteilt. Premierminister Rishi Sunak hatte bei einem Besuch Israels vor einer Woche betont, er hoffe, Israel gewinne den Krieg. Starmer zog mit – und ging dabei für seine Partei offenbar über das Ziel hinaus.

In einem Interview für den Rundfunksender LBC sagte der 61 Jahre alte Oppositionsführer, dass Israel das Recht habe, sich zu verteidigen. Auf Nachfrage, ob dies auch bedeute, dass der Belagerungszustand vertretbar sei und ob Israel den Menschen im Gazastreifen das Wasser und den Strom abstellen dürfe, sagte Starmer sogar: "Ich glaube, Israel hat dieses Recht." Der ehemalige Generalstaatsanwalt fügte zwar hinzu: "Alles muss natürlich im Rahmen internationalen Rechts geschehen." Starmer forderte auch keinen Waffenstillstand. Mehr noch: Die Parteiführung hat ihren Abgeordneten und Lokalpolitikern auch verboten, sich bei Demonstrationen blicken zu lassen. Außerdem sollen sich Abgeordnete damit zurückhalten, Anträge im Parlament über das Thema Palästina und Israel zu stellen.

Labour-Lokalpolitiker schreiben Starmer Protestbriefe

Jetzt sieht sich Starmer scharfer Kritik ausgesetzt, vor allem von Abgeordneten, die die Wut ihrer muslimischen Wählerinnen und Wähler trifft. Die Aussagen von Starmer haben in der muslimischen Öffentlichkeit Großbritanniens Entrüstung ausgelöst. Die sieht den Angriff von Hamas als Reaktion auf eine aus ihrer Sicht jahrzehntelangen ungerechten Gaza-Politik Israels und kann nicht verstehen, warum es nun die Erlaubnis erhält, den Gazastreifen und dessen Zivilbevölkerung zu bombardieren. Sie werfen Starmer vor, er habe mit seinen Worten die nach Artikel 33 der Genfer Konvention verbotene kollektive Bestrafung der Zivilbevölkerung sanktioniert.

Mehr als 150 muslimische Gemeinderäte der Labour-Partei haben Starmer mittlerweile in einem vom muslimischen Labour-Netzwerk veröffentlichte Brief aufgefordert, sich für einen sofortigen Waffenstillstand einzusetzen. Vertreter anderer Glaubensrichtungen täten dies auch, einschließlich des Erzbischofs von Canterbury. Außerdem seien auch 76 Prozent der britischen Öffentlichkeit für einen Waffenstillstand, wird in dem Brief mit Verweis auf eine Umfrage von YouGov betont.

Inzwischen haben auch 23 Labour-Gemeinderäte aus Protest die Partei verlassen. In Oxford hat Labour deshalb seine Mehrheit im Stadtparlament verloren. Einige dieser Lokalpolitiker warfen Starmer in einem Brief vor, seine "horrende und entmenschlichende Rhetorik" habe sie zum Rücktritt gezwungen. Von einem Oppositionsführer könne man erwarten, dass er sich an das Völkerrecht halte. Starmer solle von Israel sofort ein Ende der Bombardierung von Gaza, einen Waffenstillstand und UN-Truppen an den Grenzübergängen verlangen, sowie bei der britischen Regierung dafür eintreten, dass das Land Israel keine Waffen mehr liefere.

Zudem solle sofort der Maulkorb aufgehoben werden, damit sich Labour-Politiker solidarisch auf die Seite der Palästinenser stellen könnten. Am Samstag wird die mittlerweile dritte propalästinensische Großdemonstration in London stattfinden. Jeden Samstag ziehen rund 100.000 Demonstranten und Demonstrantinnen, weitgehend Muslime, durch die Hauptstadt und andere Großstädte. Sie rufen in Sprechchören unter Palästinenser-Flaggen: "Freiheit für Palästina!" Oft kommt auch der Spruch: "From the river to the sea, Palestine will be free!"