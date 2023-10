Seit mehr als zwei Wochen beschießen sich die Hisbollah und die israelische Armee an der libanesisch-israelischen Grenze. In der Debatte, ob der Krieg sich demnächst auf den Libanon ausweitet, wird oft die Macht der schiitischen Miliz betont. Dabei unterstützen Studien zufolge nur rund 35 Prozent der Libanesinnen und Libanesen die Gruppe. Wie stark ist die Hisbollah wirklich? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Analystin Hanin Ghaddar. Für ihr Buch "Hezbollahland" interviewte sie rund acht Jahre lang Hisbollahkämpfer, -unterstützer und schiitische Libanesinnen. Heute forscht Ghaddar am Washington Institute in den USA.