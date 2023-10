So kurz nach Ende seiner Amtszeit ist noch kein moderner chinesischer Premier verstorben: Li Keqiang trat im März turnusgemäß ab. Ganz im Unterschied zu Präsident KP-Chef Xi Jinping, der sich 2018 durch eine Verfassungsänderung das Recht auf unbegrenzte Amtszeiten gesichert hatte. Als Regierungschef war Li der wichtigste Ansprechpartner von Kanzlerin Angela Merkel und wurde so auch in Deutschland moderat bekannt. Li ist am Freitag im Alter von 68 Jahren gestorben.

In der chinesischen Öffentlichkeit wurde Li Keqiang eher als bieder wahrgenommen: Ein Bürokrat, der über Sachthemen redet. Er hat die Leute nicht mitgerissen, aber er hat sie überzeugt. Damit hat er von Anfang an einen Kontrast zum leutseligen, volksnahen Xi gebildet. "Er war mehr Professor als Politiker und hatte es schwer, sein Programm umzusetzen im Schatten eines Vollblutpolitikers wie Xi", sagt Jörg Wuttke, der ehemalige Präsident der EU-Handelskammer in Peking.

Wuttke hat Li als "offenen und neugierigen Gesprächspartner" erlebt – und zwar schon in seiner Zeit als Regionalpolitiker in der Provinz Liaoning. Für den Kammerpräsidenten besonders erfreulich: "Er las immer unser Positionspapier vorab, die Veröffentlichung auf Englisch." Das Bedauern über Lis Ableben ist Wuttke deutlich anzumerken: "Es stimmt mich traurig, dass er die Pensionierung mit seiner wunderbaren Frau nicht genießen kann."

Der Grünenpolitiker und China-Kenner Reinhardt Bütikofer sieht in der politischen Verpartnerung mit Xi Jinping die tragische Wendung in der Karriere Lis. "Wenn in einem autoritären Regime die Nummer eins das Ziel verfolgt, vom Primus inter Pares zum Alleinherrscher aufzusteigen, dann ist die Position der Nummer zwei immer unglücklich." Li Keqiang habe diese unglückliche Position "mit dem Charme eines blassen Technokraten akkurat ausgefüllt".

Eine Karriere durch puren Fleiß

Doch Bütikofer erkennt auch an, dass Li hinter den Kulissen vermutlich viel Gutes bewirkt hat. "Er hat immer wieder, zum Teil sichtbar, zum Teil unsichtbar, versucht, Elemente der ökonomischen Rationalität gegen den Kurs von Xi, der die Sicherheit der Alleinherrschaft auch über ökonomische Ziele stellt, so gut er konnte zu verteidigen." Letztlich war er dabei aber nicht erfolgreich, resümiert Bütikofer.

Wuttkes Einschätzung von Li als "kleinem Professor" deckt sich mit den Berichten von seinem Eifer als Schüler und Student. "Kommilitone Li Keqiang ist mal wieder ehrgeiziger als alle anderen", schrieb sein Mitstudent He Qinhua im Jahr 1980 in sein Tagebuch. Neben dem Studium hatte Li Keqiang gerade ein Jura-Lehrbuch aus dem Englischen in Chinesische übersetzt. "Wie schafft der das alles?", fragte sich He neidisch. Li galt als Streber. He selbst wurde später Jura-Professor in Shanghai.

Li hatte einen schwierigen Start im Gegensatz zu Xi, einem roten Prinzen mit einem einflussreichen Vater. Lis Vater war Bürgermeister im abgelegenen Kreis Fengyang in der zentralchinesischen Provinz Anhui. Während Li sich in der Mittelstufe als vorbildlicher Schüler erwies, brach über Chinas Jugend eine beispiellose Tragödie herein: das Chaos der Kulturrevolution.

In den Jahren von 1966 bis 1976 schuftete Li daher in einem abgelegenen Dorf auf dem Land. Es herrschte Mangel an Essen, und wie viele andere Jugendliche litt er Hunger. Er wurde oft krank. Als die Universitäten wieder öffneten, gelang es ihm, einen Studienplatz für Jura an der renommierten Peking-Universität zu ergattern.

Erster Ökonom im Amt des Premiers

In den späten Siebzigerjahren Jura zu studieren war in China außergewöhnlich und geradezu mutig. Denn in China galt zu dieser Zeit nur das Recht der Kommunistischen Partei – wer einflussreiche Freunde hatte, konnte sich durchsetzen. Rechtswissenschaft wirkte wie ein Überbleibsel aus bürgerlichen Zeiten. Die Lehrbücher waren damals noch als "Vertraulich!" gestempelt und durften die Fakultät nicht verlassen. Nach seinem Jurastudium und einem ersten Karrieresprung legte Li noch eine Promotion in Volkswirtschaftslehre nach. Damit war Li der erste chinesische Premierminister mit einer fundierten wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung.

Tatsächlich hatte er als Gouverneur und Parteichef in den Provinzen Henan und Liaoning von 1998 bis 2007 eine gute wirtschaftspolitische Bilanz vorzuweisen. Unter seinem Einfluss stieg das Bruttoinlandsprodukt um 50 Prozent. Es gab jedoch auch Kritik. Li war in Henan mit einem Skandal um HIV-Infektionen durch Blutspendedienste konfrontiert. Da die Blutspenden staatlich organisiert waren, folgte Li dem üblichen kommunistischen Reflex: Vertuschung statt Aufklärung.

Zu Beginn seiner Amtszeit setzte er sich als Premier noch mit seinen wirtschaftspolitischen Ideen gegen Xi Jinping durch. Er wollte den Privatsektor stärken und dem Markt größeren Einfluss auf die Nutzung des Kapitals geben. Die Folge war jedoch 2015 eine Blase am Aktienmarkt, die mit hohen Verlusten für die Investoren endete. Das gab dem Machtpolitiker Xi die Rechtfertigung, ihn zurückzupfeifen. Seitdem war von Li nicht mehr viel zu hören.

Im Gesamtbild bleibt das Bild eines weltoffenen Wirtschaftspolitikers, der in einer anderen Konstellation wohl mit viel Lob und großen Verdiensten ausgeschieden wäre. Nachdem in den vergangenen Jahren schon von gesundheitlichen Problemen gemunkelt worden war, haben die Staatsmedien nun als Todesursache einen Herzinfarkt angegeben.

Dieser Beitrag wurde übernommen aus dem China.Table Professional Briefing vom 27. Oktober 2023