Israels Armee hat nach eigenen Angaben als Reaktion auf Raketenangriffe Ziele in Syrien und im Libanon beschossen. Ziel in Syrien sei der Abschussort der Flugkörper gewesen, teilte das Militär mit. Die Raketen landeten demnach auf offenem Gelände. Welche Gruppierung für den Abschuss aus Syrien verantwortlich war, war zunächst unklar. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, dass an der Grenze mehrere Stellungen angegriffen wurden. Augenzeugen berichteten von Schüssen und Explosionen.

Die israelischen Streitkräfte teilten mit, dass ein Flugzeug Ziele der Hisbollah auf libanesischem Gebiet angegriffen habe, darunter "Infrastrukturen zur Steuerung des Terrorismus und militärische Infrastrukturen der Organisation". Beide Angriffe seien eine Reaktion auf Raketenabschüsse aus diesen Gebieten nach Israel gewesen.

Menschenmenge stürmt Flughafen in Russland wegen Flug aus Tel Aviv

In der russischen Teilrepublik Dagestan stürmten Hunderte Menschen den Flughafen Machatschkala und dessen Rollfeld, um gegen die Landung eines Flugzeugs aus Tel Aviv zu protestieren. Die Behörden schlossen den Flughafen in der Hauptstadt der muslimisch geprägten Region, die Polizei räumte das Gelände. Nach Angaben des dagestanischen Gesundheitsministeriums wurden mehr als 20 Menschen verletzt – sowohl Polizisten als auch Zivilisten. Zwei Verletzte seien in kritischem Zustand.

Auf Videos in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie einige Menschen in der Menge palästinensische Flaggen schwenkten und andere versuchten, ein Polizeiauto umzuwerfen. Es waren antisemitische Parolen zu hören. Einige Beteiligte kontrollierten die Pässe der ankommenden Passagiere – offenbar, um Israelis ausfindig zu machen. Russischen Medienberichten zufolge gab es Versuche, das Flugzeug der russischen Gesellschaft Red Wings zu stürmen.

Die russische Zivilluftfahrtbehörde Rosaviatsia teilte später mit, dass der Flugplatz bis zum 6. November für ankommende Flugzeuge geschlossen bleibe. Das Innenministerium des russischen Föderationskreises Nordkaukasus, in dem Dagestan liegt, kündigte an, dass die Identität derjenigen, die an dem Flughafensturm beteiligt waren, anhand von Videoaufnahmen ermittelt und die Beteiligten vor Gericht gestellt würden.

33 Lastwagen mit Hilfsgütern im Gazastreifen angekommen

UN-Angaben zufolge sind erneut mehr als 30 Lastwagen mit Hilfslieferungen im Gazastreifen angekommen. Es handele sich um "die größte Lieferung von humanitärer Hilfe seit dem 21. Oktober", teilte das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten (Ocha) mit. Demnach überquerten 33 Lastwagen mit Wasser, Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern am Sonntag den Grenzübergang in Rafah.

Weitere Meldungen aus der Nacht:

Israel beschießt palästinensischen Medienberichten zufolge Gebiete in der Nähe der Krankenhäuser Shifa und Al-Kuds in Gaza-Stadt . Auch im Grenzgebiet östlich der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens kommt es zu Gefechten zwischen militanten Palästinensern und israelischen Truppen , berichten palästinensische Medien.

. Auch im Grenzgebiet östlich der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens kommt es zu , berichten palästinensische Medien. Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat an die Bundesregierung appelliert, sich in internationalen Organisationen stärker für Israel einzusetzen. "Seit Jahren reflektiert zum Beispiel das Abstimmungsverhalten Deutschlands in der UN nicht das besondere Verhältnis unserer beider Staaten ", sagt Prosor der Rheinischen Post.



", sagt Prosor der Rheinischen Post. Die Behinderung von Hilfslieferungen für die Bevölkerung des Gazastreifens könnte eine Straftat im Sinne der Rechtsprechung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) darstellen. Das sagte der Chefankläger des Gerichts, Karim Khan, auf einer Pressekonferenz in Ägypten.

(IStGH) darstellen. Das sagte der Chefankläger des Gerichts, Karim Khan, auf einer Pressekonferenz in Ägypten. Angaben aus Jordanien zufolge hat die Regierung die USA darum gebeten, Patriot-Luftabwehrsysteme im Land zu stationieren . Damit solle die Verteidigung der Grenzen in einer Zeit erhöhter regionaler Spannungen und Konflikte gestärkt werden, sagte ein Sprecher der jordanischen Armee im staatlichen Fernsehen.

. Damit solle die Verteidigung der Grenzen in einer Zeit erhöhter regionaler Spannungen und Konflikte gestärkt werden, sagte ein Sprecher der jordanischen Armee im staatlichen Fernsehen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kritisierte antisemitische Aktionen. Der Bild sagte von der Leyen zu Demonstrationen und Beiträgen in sozialen Netzwerken: "Jubel für Terrorismus, Antisemitismus oder Gewalt gegen Minderheiten ist niederträchtig und hat keinen Platz in Europa".

