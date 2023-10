Das israelische Militär will nach eigenen Angaben in der Nacht zum Samstag seinen Einsatz von Bodeneinheiten im Gazastreifen ausweiten. Die Bewohner von Gaza-Stadt seien aufgerufen, sich in den Süden des Küstenstreifens zu bewegen, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Abend im Fernsehen. Die Armee stehe bereit, um die Sicherheit Israels an allen Fronten zu gewährleisten.



Hamas reagiert mit "Raketensalven"

Zuvor hatte die israelische Luftwaffe die Angriffe auf Ziele im Gazastreifen deutlich verschärft. Die Luftwaffe greife in großem Umfang Tunnelsysteme und weitere Infrastruktur an, sagte Hagari. Die Terrororganisation Hamas reagierte ihrerseits auf die israelischen Luftangriffe mit einer "Raketensalve", wie sie über die Essedin-al-Kassam-Brigaden mitteilten.

Kein Internet oder Mobilfunk im Gazastreifen

Im Gazastreifen brachen die Internet- und Mobilverbindungen nach den Bombardements ab. Das bestätigte die Organisation NetBlocks, die Cybersicherheit überwacht. Mehrere Hilfsorganisationen meldeten, dass sie den Kontakt zu ihren Mitarbeitenden im Gazastreifen verloren hätten.



Israel berichtet von Hamas-Zentrale unter Krankenhaus

Das israelische Militär vermutet eine Haupteinsatzzentrale der Hamas- Terroristen unter dem Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt. Israel habe "konkrete Beweise" dafür, dass sich Hunderte von Terroristen nach dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober unter der Klinik versteckt hätten. Die Gänge seien so angelegt, dass sie das Krankenhaus nicht betreten müssten, um in die Zentrale zu gelangen.

Weitere Entwicklungen des Tages:

Laut dem UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA sind bislang 57 seiner Mitarbeiter durch israelische Angriffe getötet worden. Die Organisation beschäftigt nach eigenen Angaben 30.000 Menschen, ein Drittel davon im Gazastreifen. Bei den meisten handelt es sich um palästinensische Flüchtlinge.

Dem Auswärtigen Amt zufolge befinden sich derzeit rund 490 Deutsche in den palästinensischen Gebieten. Eine "niedrige dreistellige Zahl" von ihnen sei im Gazastreifen, sagte ein Ministeriumssprecher.

Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unesco wurden bisher mehr als 200 Schulen im Gazastreifen beschädigt . Hunderttausende Schüler und mehr als 20.000 Lehrer seien "in einer extrem gefährdeten Situation".



Israel hat nach eigenen Angaben einen weiteren ranghohen Kommandeur der Hamas getötet. Madhat Mubaschar habe an mehreren Sprengstoff- und Scharfschützenangriffen auf Zivilisten und Soldaten teilgenommen, teilte das Militär mit.



Verfolgen Sie alle aktuellen Entwicklungen im Krieg zwischen der Hamas und Israel in unserem Liveblog.