Israels Verteidigungsminister Joaw Galant hat den Start einer baldigen großangelegten Bodenoffensive im Gazastreifen angekündigt. Der Krieg gegen die Hamas sei in einer "neuen Phase", sagte er. Die israelische Armee habe "oberhalb und unterhalb der Erdoberfläche" angegriffen. Die Streitkräfte nähmen Tunnel und andere Infrastrukturen der Terrororganisation Hamas ins Visier. Israel hat bereits Hunderttausende Soldaten im Grenzgebiet zum Gazastreifen stationiert.

Palästinensischer Zivilschutz meldet massive Zerstörungen

Seit der vergangenen Nacht hat die israelische Armee ihren Beschuss im Gazastreifen intensiviert. Nach Angaben des palästinensischen Zivilschutzes wurden Hunderte Gebäude und Häuser zerstört. Die Angriffe in der Nacht hätten im Norden des dichtbesiedelten Küstengebietes "die Landschaft verändert". Augenzeugen sagten der Nachrichtenagentur AFP, die Angriffe hätten sich vor allem auf die Umgebung von zwei Krankenhäusern konzentriert.



Artilleriebeschuss, Gefechte und Explosionen im Gazastreifen

Auch Journalisten im Gazastreifen berichten von intensivem Beschuss der israelischen Armee. Mohammed Abdel-Rahman von der Nachrichtenagentur AP berichtete von Artilleriebeschuss und Luftangriffen. Er sprach von "Explosionen, Schüssen und Gefechten".

Evakuierungsaufruf für Norden des Gazastreifens

Die israelische Armee rief die Bürgerinnen und Bürger des Gazastreifens auf, den Norden des Gebietes zu verlassen. Mehrere Menschenrechtsorganisationen äußerten sich derweilen besorgt über die Situation der Zivilbevölkerung. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk sagte, durch israelische Angriffe auf die Telekommunikationswege im Gazastreifen sei die Bevölkerung zunehmend von der Außenwelt abgeschnitten und in Gefahr. Die Kinderhilfsorganisation Save the Children kritisierte, im Gazastreifen seien mehr als eine Million Kinder in einem militärischen Konflikt gefangen, "ohne Zuflucht und ohne einen Weg hinaus".

Weitere Entwicklungen des Tages:

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat erneut die Bezeichnung der Hamas als terroristische Gruppe abgestritten und Israel als "Besatzer" kritisiert.

Die Hamas fordert, dass die UN-Resolution von Donnerstagabend für humanitäre Hilfe für den Gazastreifen sofort umgesetzt wird.

An der israelisch-libanesischen Grenze ist es erneut zu Beschuss gekommen. Israel warf der Hisbollah vor, Panzerabwehrraketen und Mörsergranaten eingesetzt zu haben.



Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, und der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, haben die deutsche Enthaltung bei der Abstimmung in der UN-Vollversammlung kritisiert.

Nach Kritik will der israelische Verteidigungsminister Joaw Galant sich mit Angehörigen der Geiseln treffen.



Verfolgen Sie alle aktuellen Entwicklungen im Krieg zwischen der Hamas und Israel in unserem Liveblog.