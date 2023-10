Israel hat nach eigenen Angaben seine Truppen im Gazastreifen verstärkt. "Über Nacht haben wir die Zahl der Einsatzkräfte im Gazastreifen erhöht und sie haben sich den bereits dort kämpfenden Kräften angeschlossen", sagte Armeesprecher Daniel Hagari in einer über das israelische Fernsehen verbreiteten Erklärung. Die Einsätze am Boden und der Umfang der Streitkräfte im Gazastreifen würden "schrittweise" ausgeweitet, sagte Hagari weiter.



Auch aus der Luft griff die Armee weiter Ziele im Gazastreifen an. Nach Angaben des israelischen Militärs hätten Kampfflugzeuge mehr als 450 Ziele bombardiert, darunter Kommandozentralen, Beobachtungsposten und Abschussrampen für Panzerabwehrraketen der Hamas.

Israel will Hilfslieferungen über Ägypten zu lassen

Im Gazastreifen bleibt die Lage für die Zivilbevölkerung weiterhin katastrophal. Tausende Menschen haben nach Angaben der Vereinten Nationen Lagerhallen geplündert und Hilfsgüter mitgenommen. Weitere Tausend Menschen versuchten, sich in der Nähe des Al-Schifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt in Sicherheit zu bringen. Mehrere internationale Politiker kritisierten die Lage im Gazastreifen und forderten die israelische Regierung auf, ihr Handeln zu überdenken. So verlangte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu "dramatisch mehr" humanitäre Hilfe für die Bevölkerung im Gazastreifen. Auch der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, rief Israel erneut zum Schutz der Zivilbevölkerung auf.

Israel kündigte an, in den kommenden Tagen weitaus mehr Hilfslieferungen aus Ägypten in den Gazastreifen zuzulassen. Das gab der israelische Oberst Elad Goren bekannt.



Weitere Entwicklungen des Tages:

Der israelische Außenminister Joaw Galant hat sich mit den Familien der israelischen Geiseln getroffen, die von der Hamas verschleppt wurden. Bei dem Treffen hat er die Bodenoffensive im Gazastreifen verteidigt.

Der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian hat erneut Behauptungen als haltlos zurückgewiesen, der Iran stehe in direktem Zusammenhang mit dem Angriff der Hamas auf Israel.

Die von Israel unterbrochene Wasserversorgung des Gazastreifens ist nach Berichten israelischer Medien offenbar teilweise wieder aufgenommen worden. Die israelische Regierung soll zwei von drei Wasserpipelines wieder geöffnet haben



des Gazastreifens ist nach Berichten israelischer Medien offenbar worden. Die israelische Regierung soll zwei von drei Wasserpipelines wieder geöffnet haben Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) haben ein Ziel im Südlibanon getroffen . Nach Angaben eines israelischen Armeesprechers sei dabei die Einrichtung einer Terrorgruppe zerstört worden.

. Nach Angaben eines israelischen Armeesprechers sei dabei die Einrichtung einer Terrorgruppe zerstört worden. Im Libanon ist ein Soldat der UN-Beobachtermission UNIFIL durch Mörserbeschuss verletzt worden. UNIFIL rief Israel und die Hisbollah auf, die Gefechte einzustellen.



worden. UNIFIL rief Israel und die Hisbollah auf, die Gefechte einzustellen. Der bewaffnete Arm der Hamas hat israelische Ortschaften erneut mit Raketen angegriffen.



hat israelische Ortschaften angegriffen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat nach Angaben von Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus wieder mit ihrem Team im Gazastreifen kommunizieren können. Gestern hatte es einen Internetausfall gegeben.



