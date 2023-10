Der israelische Botschafter in Deutschland Ron Prosor hat das Abstimmungsverhalten der Bundesrepublik bei den Vereinten Nationen kritisiert. Die Enthaltung Deutschlands bei der UN-Resolution für einen Waffenstillstand im Gazastreifen am Vorabend sei "nicht genug", sagte Prosor. "Wir brauchen Deutschlands Unterstützung an der Uno."



Auch dem Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Volker Beck missfiel Deutschlands Entscheidung. "Wie kann Deutschland sich bei einer UN-Resolution enthalten, die als alleiniges Ziel hat, Israels Recht auf Selbstverteidigung zu delegitimieren?", sagte Beck. Er forderte in einer Mitteilung, "Deutschland hätte klar mit Nein stimmen sollen".



Am Freitagabend hatten bei der UN-Vollversammlung 120 Staaten für eine Resolution gestimmt, die einen "sofortigen, dauerhaften und nachhaltig humanitären Waffenstillstand" im Gazastreifen fordert. Eingebracht worden war die Resolution von mehreren arabischen Staaten. 14 Mitgliedsstaaten stimmten gegen die Resolution, darunter Israel, Ungarn, Tschechien und Österreich.



Auswärtiges Amt: Hamas-Terror "nicht klar beim Namen" genannt

Deutschland gehört zu den 45 Staaten, die sich enthielten. Man könne der Resolution nicht zustimmen, weil sie "den Hamas-Terror nicht klar beim Namen nennt, die Freilassung aller Geiseln nicht deutlich genug gefordert und das Selbstverteidigungsrecht Israels nicht bekräftigt", erklärte das Auswärtige Amt.



Die israelische Armee intensivierte zuletzt ihre Angriffe auf den Gazastreifen. Hilfsorganisationen bezeichnen die humanitäre Situation vor Ort als katastrophal. Die Internetverbindung brach zusammen.

UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk äußerte sich besorgt. Mit den jüngsten Angriffen würde "diese schreckliche Krise auf eine neue Stufe der Gewalt und des Schmerzes gehoben", sagte Türk. Durch israelische Angriffe auf die Telekommunikationswege sei die Bevölkerung zunehmend von der Außenwelt abgeschnitten und in Gefahr gebracht. "Zivilisten bekommen nun keine Information mehr darüber, wo sie humanitäre Hilfe erhalten können und an welchen Orten sie weniger in Gefahr sind", sagte der UN-Kommissar.