Bundeskanzler Olaf Scholz will sich bei seinem Besuch in Nigeria für Erdgas-Importe aus dem westafrikanischen Land einsetzen. "Nigeria verfügt über die größten Gasvorkommen in Afrika", sagte Scholz in einem Interview der nigerianischen Zeitung The Punch. "Deutsche Unternehmen haben ein Interesse an Gaslieferungen aus Nigeria und sehen einer Zusammenarbeit mit nigerianischen Gasunternehmen erwartungsvoll entgegen." Deutschland setze auch auf gemeinsame Initiativen, um die Produktion von Wasserstoff als Energieträger der Zukunft voranzubringen.



