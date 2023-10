Pakistan will ab November Hunderttausende in das Land geflüchtete Afghanen abschieben. Dazu begann das Land mit dem Bau von Abschiebezentren, in denen die Geflüchteten festgehalten werden, sagte Innenminister Sarfraz Bugti laut pakistanischen Medienberichten. Ab November werde seine Regierung "keine Kompromisse in Bezug auf illegale Einwanderer eingehen".

Wer ab kommendem Mittwoch ohne Aufenthaltsgenehmigung angetroffen werde, soll nach Regierungsangaben festgenommen und in eines der Zentren gebracht werden. Die Abschiebungen sollen Bugti zufolge "in Phasen" erfolgen.

Unklar ist, wie viele Menschen davon betroffen sein werden. In Pakistan leben nach Regierungsangaben 4,4 Millionen Afghanen. Laut den Vereinten Nationen leben 1,3 Millionen registrierte Flüchtlinge in dem Land, weitere knapp 900.000 hätten einen legalen Aufenthaltsstatus. 1,7 Millionen Menschen haben schätzungsweise keine gültigen Papiere.

UN-Organisationen warnen vor humanitärem Notstand

Sie alle könnten von dem Schritt betroffen sein. Bugti sicherte eine menschenwürdige Behandlung in den "Auffangzentren" zu: "Sie werden mit Medizin und Nahrungsmitteln versorgt", sagte er. "Kinder, Frauen und Ältere werden mit besonderem Respekt behandelt."



Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und die Internationale Organisation für Migration (IOM) warnten in einer gemeinsamen Erklärung vor schwerwiegenden Auswirkungen des Vorhabens. In Afghanistan herrsche eine humanitäre Krise, insbesondere Frauen und Mädchen seien gefährdet. "Die erzwungene Rückführung afghanischer Staatsangehöriger kann zu schweren Menschenrechtsverletzungen führen", warnten die Organisationen. Dazu gehöre etwa die Trennung von Familien.



Pakistan ist eines der weltweit bedeutendsten Aufnahmeländer für Flüchtlinge. Bereits während der sowjetischen Besatzung Afghanistans zwischen 1979 und 1989 flohen Millionen Menschen in das benachbarte Land. Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 sind Schätzungen zufolge weitere 600.000 Menschen nach Pakistan ausgewandert.

Wirtschaftskrise in Pakistan, Hungersnot in Afghanistan

Die Regierung in Islamabad bestreitet, dass sich die Abschiebepläne speziell gegen Afghaninnen und Afghanen richten. Die Massenausweisung solle vielmehr die gestiegene Kriminalität in dem Land sowie den islamistischen Terrorismus eindämmen. Darüber hinaus befindet sich Pakistan in einer schweren Wirtschaftskrise, welche die Stimmung gegen afghanische Geflüchtete anheizt. Ende Juli benötigte das Land ein drei Milliarden Euro schweres Darlehen des Internationalen Währungsfonds, um eine Staatspleite abzuwenden.



Unter der Herrschaft der Taliban hat sich in Afghanistan währenddessen nicht nur die Menschenrechtslage stark verschlechtert, etwa in Form repressiver Gesetze gegen politisch und religiös Andersdenkende und die Verdrängung von Mädchen und Frauen aus dem Bildungs- und Berufsalltag. Auch die Versorgungslage ist katastrophal: Die Vereinten Nationen (UN) schätzen, dass bis zu 15 Millionen Menschen von einer Hungersnot betroffen sind, etwa 40 Prozent der Bevölkerung Afghanistans.