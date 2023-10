Bei einer internationalen Konferenz haben Staats- und Regierungschefs von mehreren Kontinenten eine bessere Zusammenarbeit zum Schutz der weltweit bedrohten Regenwälder vereinbart. In Brazzaville, der Hauptstadt der Republik Kongo, verabschiedeten sie eine Erklärung über die Schaffung eines Aktionsplans zur verbesserten Kooperation unter den Staaten des Amazonasbeckens in Südamerika, des Kongobeckens in Afrika sowie des Borneo-Mekong-Beckens in Asien.

In den teilnehmenden Staaten des sogenannten Drei-Becken-Gipfels liegen insgesamt etwa 80 Prozent des Regenwaldgebietes der Welt. Der Erhalt der komplexen Ökosysteme gilt als besonders wichtig für den Kampf gegen die Klimakrise sowie gegen das globale Artensterben. Der Präsident der Republik Kongo, Denis Sassou-Nguesso, sagte, die Herausforderungen durch den Klimawandel könnten nur durch eine "globale Regierungsführung" gemeistert werden.

Vorherige Gipfel ohne spürbare Erfolge

Es war der zweite Drei-Becken-Gipfel nach 2011. In den vergangenen Jahren gab es zahlreiche internationale Konferenzen und Abschlusserklärungen, die sich mit dem fortschreitenden Waldverlust der Erde befassten, die jedoch keine spürbaren Verbesserungen erzielten. In einem am vergangenen Dienstag veröffentlichten Bericht zur weltweiten Entwaldung hieß es, im Jahr 2022 seien 6,6 Millionen Hektar Wald zerstört worden, der größte Teil davon in Tropenregionen.

Expertinnen und Experten warnen seit Langem, dass die internationale Gemeinschaft ihr selbst gestecktes Ziel verfehlen könnte, die Entwaldung bis 2030 zu stoppen.