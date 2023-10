Im Sudan haben die sudanesische Armee und die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) Gespräche über eine mögliche Waffenruhe wieder aufgenommen. Die USA, Saudi-Arabien und die Afrikanischen Union versuchen seit Kriegsbeginn zwischen den Parteien zu vermitteln. Nach vier Monaten Unterbrechung würden nun wieder Verhandlungen stattfinden, meldete das US-Außenministerium. Demnach sei auch über humanitäre Hilfen gesprochen worden. "Es gibt keine akzeptable militärische Lösung für diesen Konflikt", sagte US-Sprecher Matthew Miller. Er rief beide Seiten auf, konstruktiv in die Gespräche zu gehen, um Leben zu retten und den Weg für ein Ende der Kämpfe zu ebnen.



Seit April bekämpfen sich in dem ostafrikanischen Land die Armee und die RSF-Miliz. Bislang wurden fast sechs Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben und Tausende Menschen getötet. Die RSF steht in dem Verdacht, ethnische Säuberungen, Massenvergewaltigungen und Massaker in der Region West-Darfur durchgeführt zu haben. Die USA und Saudi-Arabien versuchten in dem Konflikt zu vermitteln, setzten die Gespräche im Juni nach zahlreichen Verletzungen ausgehandelter Feuerpausen jedoch aus. Nach früheren Angaben liegt ein Grund für die Wiederaufnahme der Verhandlungen auch in der Erschöpfung beider Seiten nach Monaten intensiver Kämpfe.

Auslöser des Konflikts war ein Machtkampf zwischen dem Armeechef Abdel Fattah al-Burhan und seinem bisherigen Vize Mohammed Hamdan Daglo, der die RSF anführt. Beobachter fürchten, dass sich der Krieg zu einem Bürgerkrieg entwickelt und die gesamte Region destabilisieren könnte. Die humanitäre Lage vor Ort ist katastrophal. Hilfsorganisationen berichten von verhungerten Kindern.