Dass dieser Moment kommen wird, darüber waren sich Militärs, Analysten und Expertinnen von Anfang an einig. Als die Offensive der Ukraine vor etwa 150 Tagen begann, war der zeitliche Rahmen bereits gesteckt: Irgendwann zwischen Oktober und November, so die Erwartung, würde der Gegenangriff enden. Spätestens dann würde Wasser den Boden in der Südukraine aufweichen, die Feldwege unbefahrbar machen und die Schützengräben knietief mit Schlamm füllen. Dann, so erklärten es ukrainische Militärs und auch ihre Unterstützer in Europa und den USA, könne über Erfolge und verpasste Chancen gesprochen werden.