Terroristen feuern Raketen auf US-Militärbasen im Irak und Syrien ab, attackieren amerikanische Stützpunkte mit Kamikazedrohnen, ein US-Zerstörer fängt Marschflugkörper vor der jemenitischen Küste ab, im Osten Syriens zielen US-Luftangriffe auf Einrichtungen der iranischen Revolutionsgarden und verbündeter Gruppen – der Zusammenhang mag nicht unmittelbar sein, doch klar ist: Die Vereinigten Staaten werden mehr und mehr in Israels Krieg gegen Hamas und Hisbollah hineingezogen. Für wie ernst sie die Lage in Nahost halten, zeigt die Konzentration immer weiterer Truppen in der Region. Schläge wie der in Syrien sollen zugleich eine deutliche Warnung sein, die US-Präsident Joe Biden zuvor auch noch einmal persönlich an das geistliche Oberhaupt des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, richtete: "Es wurde eine direkte Botschaft gesendet", formulierte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. Die ist offenbar nötig.