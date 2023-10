Ein 40-Jähriger, der im Verdacht steht, im US-Bundesstaat Maine 18 Menschen erschossen und 13 weitere verwundet zu haben, ist tot aufgefunden worden. Das berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise. Die Leiche sei in einem Wald gut zehn Kilometer vom Tatort entfernt entdeckt worden, meldete der Sender CNN. Demnach wies der Kopf des Toten eine mutmaßlich selbst zugefügte Schusswunde auf.



Der Polizei zufolge war der Verdächtige nicht mehr gesehen worden, seit sein Fahrzeug am Mittwoch kurz nach den Schüssen an einer Bootsrampe abgestellt wurde. Die Behörden hatten intensiv nach dem Mann gefahndet. Polizisten durchkämmten Wälder und das Hunderte Hektar große Familiengrundstück, Taucherteams mit Sonargeräten wurden auf den Grund eines Flusses geschickt. Zudem untersuchten die Behörden einen möglichen Abschiedsbrief. Am Freitagabend (Ortszeit), fast 48 Stunden nach den Schüssen, war der Schutzbefehl aufgehoben worden, wonach Anwohner in ihren Häusern bleiben mussten.

Der Schusswaffenangriff hatte sich am Mittwoch in Lewiston – der zweitgrößten Stadt in Maine – ereignet. Der Schütze eröffnete in einem Bowlingclub und in einer Bar das Feuer. Das Alter der Opfer reicht von 14 bis 76 Jahren. Als tatverdächtig gilt ein Reservist des US-Heeres. Bei dem 40-Jährigen handele es sich um einen Waffenausbilder, der eine Schulung beim Militär durchlaufen habe und im Sommer für zwei Wochen in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden sei, hieß es in einer internen Notiz der Staatspolizei von Maine.