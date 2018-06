Nimmt US-Präsident tatsächlich neue Gewalt in Nahost in Kauf und verlegt die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem – und erkennt die Stadt damit einseitig als Hauptstadt Israels an? In einer kurzen Ansprache will er seine Entscheidung verkünden, in einem Telefonat mit Palästinenserpräsident Abbas bekräftigte er seine Absichten, die die Welt seit dem Wahlkampf kennt. Auf einen konkreten Zeitplan wartet sie aber immer noch. mehr lesen