Ermittler beginnen Untersuchung an der Absturzstelle

Internationale Ermittler dringen nach zwei Wochen erstmals zur Absturzstelle von MH17 in der Ostukraine vor. Wegen der Kämpfe in der Region hatten sie zuvor mehrere Versuche abbrechen müssen. Rund 200 Leichen sind bereits geborgen und in die Niederlande ausgeflogen worden, in dem Wrack werden noch zahlreiche Tote vermutet. mehr lesen