Der britische Botschafter bei der EU übergibt in Brüssel das Austrittsgesuch an Ratspräsident Donald Tusk. Im britischen Parlament in London sagt Premierministerin Theresa May, sie strebe eine "tiefe Partnerschaft" mit der EU an. Schnellstmöglich solle der Status der EU-Bürger in Großbritannien geklärt werden. mehr lesen