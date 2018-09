Inhalt Seite 1 — Merkel bleibt sich treu Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Da schmunzelt die Kanzlerin und wiegt den Kopf hin und her. Nein, diese Frage liegt außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Neun Tage vor der Bundestagswahl stellt sich Angela Merkel in Berlin den Fragen der Hauptstadt-Korrespondenten. Es ist ihr letzter Auftritt in der Bundespressekonferenz vor der Wahl am 27. September. Aber dass es ihr letzter Auftritt überhaupt sein könnte, wie einer der Journalisten in seiner Frage unterstellt, daran verschwendet sie keinen Gedanken.

Da sitzt sie also die Kanzlerin, selbstzufrieden gibt sie sich und Siegesgewissheit versucht sie auszustrahlen. Angela Merkel lacht, sie scherzt. Die Christdemokratin trägt ein weißes Jackett, das sich klar von der hellblauen Wand im Hintergrund abhebt. Neunzig Minuten nimmt sie sich Zeit, damit keine Frage unbeantwortet bleibt. Aber ein Abschiedsbesuch vor der Hauptstadtpresse soll dies auf keinen Fall sein. "Wenn wir uns darauf einigen können, dass dies nicht der letzte Auftritt vor der Bundeskonferenz ist", sagt Merkel also, dann werde sie auch diese Frage gern beantworten.

Natürlich redet Angela Merkel sowieso, deswegen ist sie ja hier. Sie spricht über die Begrenzung der Managergehälter und begründet noch einmal ihr Konzept für Steuersenkungen. Sie lobt ihre Bildungspolitik und verteidigt die Forderung nach einer Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken. Es sind die bekannten Wahlkampfbotschaften der CDU.

Der Nachrichtenwert ihrer Äußerungen ist also gering. Wenn Merkel angesichts des näher rückenden Wahltages und des Prozentpunkt für Prozentpunkt schmelzenden schwarz-gelben Vorsprunges nervös ist, dann kann die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende dies professionell überspielen.

Sie hat sogar die Gelassenheit, mit den Fotografen zu spielen. Als das Klicken ihrer Fotoapparate mal wieder den ganzen Saal erfasst, nur weil Merkel mit der Hand durch die Luft fährt, da hebt sie gleich auch noch die andere Hand, um ein neues Klickgewitter zu provozieren. Die Kanzlerin hat ihren Spaß, die Journalisten lachen. Schließlich bewegt sich ihre linke Hand hin und her und fragt die Fotografen spöttisch, "mal sehen wie lange sie das durchhalten".

Auch die Tatsache, dass in dieser Woche das erste der fünf großen deutschen Meinungsforschungsinstitute meldet, Schwarz-Gelb habe keine Mehrheit mehr, kann sie dies professionell überspielen. Sie fühle sich durch die Umfragen "sehr ermutigt", sagt sie, vor vier Jahren hätten die Umfragen einen weniger ermutigenden Verlauf genommen, sagt sie. Damals büßte die Union in der letzten Wahlkampf-Woche gegenüber den Sonntagsfragen noch zwischen fünf und acht Prozentpunkten ein. Wenn sich dies in diesem Jahr wiederholt, dann hat die Kanzlerin am Abend des 27. Septembers ein Problem.

Doch Merkel setzt weiterhin voll auf den Kanzlerbonus. Der Wahlkampf der Union ist auch in der heißen Phase voll auf ihre Person zugeschnitten und auf eine präsidiale Kanzlerin, die sich aus dem Parteienstreit heraushält. In der kommenden Woche reist sie in die USA, um in Pittsburgh am G-20-Gipfel teilzunehmen, in der letzten Woche des Wahlkampfes will sie sich staatsmännisch präsentieren. Ob das die richtige Strategie ist, darüber gibt es sogar in der Union Zweifel. Schließlich könnte ihr dies als Arroganz ausgelegt werden oder als mangelndes Engagement im Wahlkampf.