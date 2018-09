Inhalt Seite 1 — Merkel will Merkel bleiben Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Die Pressekonferenz im Konrad-Adenauer-Haus am Tag nach der Wahl ist fast beendet, da gelingt es einem Journalisten doch noch, die Kanzlerin zu verblüffen. "Was passiert eigentlich, wenn die SPD Frank-Walter Steinmeier am Dienstag zum Fraktionschef wählt. Kann er dann trotzdem Vizekanzler bleiben während der letzten Tage der Großen Koalition?", will er wissen. Merkel ist ehrlich überrascht. "Na, da bringen Sie mich auf was", sagt sie. "Das war heute aber wirklich die interessanteste Frage."

Die interessanteste Frage?

Das sehen manche in der Partei anders. Der Wirtschaftsflügel der Partei etwa hat schon am Montagmorgen eine Analyse des Wahlergebnisses verlangt. Schließlich geht es um das zweitschlechteste Ergebnis, das die CDU bei einer Bundestagswahl je erreichte.

Der niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff hat, wenn auch vorsichtig, gemahnt, die Union müsse künftig wieder in der Lage sein, 40 Prozent plus X zu erringen.

Den Vorsitzenden der CDU-Mittelstandsvereinigung, Josef Schlarmann, beunruhigt, dass die CDU keine Linie hat, mit der sie in die Koalitionsverhandlungen mit der FDP ziehen könnte. "Die Union muss sich erst noch finden."

Fragen über Fragen also.

Die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende gibt sich dennoch sehr entspannt. In der Partei gebe es ein hohes Maß an Zufriedenheit mit dem Wahlergebnis, verkündet sie fröhlich. Angst machen müssten einem nur Wahlergebnisse, die man sich nicht erklären könne. Dieses aber "kann ich mir sehr gut erklären". Im Übrigen starte man nun eine "weitere Verbreiterung".

Was aber will Merkel nun mithilfe eines christliberalen Bündnisses anders machen, als sie es bisher mit der Großen Koalition erreichen konnte? "Sie werden mich so kennenlernen, wie ich bin", belehrt die Kanzlerin einen Journalisten. Dass auch sie sich "ein Stück weiterentwickeln" könne, will sie freilich nicht ausschließen. Der eigenen Partei gibt sie immerhin das Versprechen "wir werden mehr CDU haben als in der vergangenen Regierung".

Ansonsten hält Merkel den Kurs der Großen Koalition nicht prinzipiell für korrekturbedürftig, was man durchaus als Kampfansage in Richtung FDP verstehen darf. Sicher, bei der Erbschafts- oder der Unternehmenssteuer könne man nachbessern. An den Mindestlöhnen, die gemeinsam mit der SPD eingeführt wurden, will Merkel jedoch festhalten. Auch beim Gesundheitsfonds, den die FDP am liebsten ganz liquidieren würde, sieht Merkel bestenfalls Nachbesserungsbedarf im Detail.

"Ich will die Kanzlerin aller Deutschen sein", wiederholt Merkel. Die Union sei die "Volkspartei der Mitte". Das scheint ihr vorerst Richtungsangabe genug.