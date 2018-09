Auf die Frage nach dem Gewinner der 90-minütigen Befragung sprachen sich in einer Umfrage von RTL am Sonntagabend 37 Prozent für Merkel aus und 35 Prozent für Steinmeier. Auch in einer ARD-Blitzumfrage gab es ein Unentschieden. Dort sahen 42 Prozent Merkel alles in allem besser, 43 Prozent ihren Herausforderer.



Das ZDF ermittelte in Steinmeier den Sieger. Nach Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen fanden 31 Prozent der schon während der Sendung befragten Zuschauer der SPD-Kanzlerkandidaten überzeugender. 21 Prozent sahen Merkel vorn. 48 Prozent fanden, dass das Duell keinen klaren Sieger hatte.

Welche Auswirkungen solche Umfragen haben, ist zweifelhaft. Nur 14 Prozent der für RTL Befragten gaben beispielsweise an, dass das Duell ihre Wahlentscheidung beeinflussen werde. 84 Prozent verneinten diese Frage.

Die Detailbefragung zeigte, dass es keinen eindeutigen Sieger gab. Mit 58 Prozent ist eine überwiegende Mehrheit der RTL-Befragten der Ansicht, Merkel sei besser geeignet, das Land zu führen, 28 Prozent nannten hier Steinmeier. Beim SPD-Kandidaten sahen allerdings 42 Prozent die besseren Argumente, bei Merkel waren dies 40 Prozent. Mehr Kompetenz in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik hat demnach für 48 Prozent Merkel, 39 Prozent nannten hier Steinmeier. Allerdings fanden 44 Prozent den SPD-Kandidaten sympathischer und 39 Prozent Merkel.