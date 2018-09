Renate Künast und Jürgen Trittin – die Spitzenkandidaten im zurückliegenden Wahlkampf – erhielten erwartungsgemäß die notwendige Mehrheit.

Für Künast stimmten 79,1 Prozent der anwesenden Mitglieder, Trittin erhielt sogar 91 Prozent, wie ein Fraktionssprecher mitteilte. Gegenkandidaten gab es keine. Der Parlamentarische Geschäftsführer Volker Beckwurde mit 83,8 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Katrin Göring- Eckardt soll erneut Bundestagsvizepräsidentin werden. Sie wurde mit 82,4 Prozent nominiert.

Der bisherige Co-Fraktionschef Fritz Kuhn strebt an, einen der bislang fünf Vize-Posten zu übernehmen. Die Abstimmung darüber ist für November vorgesehen.

Grüne setzten auf bewährte Köpfe Renate Künast Die 53-jährige Berlinerin verschaffte sich unter Kanzler Gerhard Schröder (SPD) zwischen 2001 und 2005 als Verbraucher- und Agrarministerin nach anfänglichen Vorbehalten Ansehen bei den Bauern. Die Realpolitikerin tritt forsch und direkt auf - auch als sie nach dem Gang in die Opposition vor vier Jahren Fraktionschefin wurde. Die berufliche Laufbahn der gebürtigen Recklinghäuserin begann mit Sozialarbeit. Später studierte Künast Jura und wurde Anwältin. Ihre politische Karriere begann sie 1979 als Mitbegründerin der Westberliner Alternativen Liste. Jürgen Trittin Der 55-Jährige gilt als bester Stratege der Grünen und stand an Künasts Seite als Spitzenkandidat im Wahlkampf. Er leitete von 1998 bis 2005 das Umweltressort. Für viele war der oft lakonisch auftretende Politiker mit kommunistischer Vergangenheit ein rotes Tuch, jedoch konnte er Wahlversprechen vom Atomausstieg bis zum Erneuerbare-Energien-Gesetz durchsetzen. Als Fraktionsvize wurde Trittin für Außenpolitik zuständig, doch leugnete der Parteilinke Ambitionen in anderen Feldern nicht. Er ist seit 1980 bei den Grünen. Der Bremer war schon von 1990 bis 1994 in Hannover im Kabinett des damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder. Volker Beck Der 48-Jährige ist Menschenrechtsexperte und seit acht Jahren Erster Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion. Im schwäbischen Bad Cannstatt geboren hat er sich - erst als Referent der Fraktion, seit 1994 als Kölner Abgeordneter - für die Anerkennung schwuler Lebensgemeinschaften eingesetzt. Von 1991 bis März 2004 war er als Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland das öffentliche Gesicht der deutschen homosexuellen Bürgerrechtsbewegung. Zu den Zielen des studierten Kunsthistorikers zählt seit Jahren die Entschädigung aller Opfer des Nationalsozialismus. Karin Göring-Eckardt Die 43-jährige Thüringerin ist als Politikerin ebenso bekannt wie als Kirchenfrau. Seit 1998 sitzt sie für die Grünen im Bundestag, war von 2002 bis 2005 Vorsitzende der Bundestagsfraktion. Nach dem Gang in die Opposition wurde sie Vizepräsidentin des Parlaments. Politische Schwerpunkte der realpolitisch ausgerichteten Göring-Eckardt sind Demokratie und Freiheit sowie der Kampf gegen Kinderarmut und Klimaschutz. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) wählte sie im Mai zum neuen Präses.

Künast nannte die Meinungsführerschaft in der Opposition als Ziel ihrer Arbeit. Die Grünen wollten sich als Gegenmodell zu Schwarz-Gelb profilieren. Trittin will die kommende Wahlperiode nutzen, um einen Machtwechsel vorzubereiten. "Wir wollen in den nächsten vier Jahren Grundlagen dafür legen, dass Schwarz-Gelb im Jahr 2013 in diesem Lande keine Mehrheit mehr hat." Die Grünen seien in der Lage, konzeptionelle Antworten zu geben. Der Anfang werde ein Antrag für einen Untersuchungsausschuss zum Atommülllager Gorleben sein.

Der Berliner Abgeordnete Hans-Christian Ströbele leitete die Sitzung. Er ist der mit 70 Jahren das älteste Mitglied der 68-köpfigen Bundestagsfraktion. Die Grünen sind mit 10,7 Prozent nach wie vor hinter SPD und Linkspartei die kleinste Oppositionspartei im Bundestag.