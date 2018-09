Die Bundestagsfraktion der Linkspartei bleibt auf Konfrontationskurs zur SPD. Auf ihrer Klausurtagung im brandenburgischen Rheinsberg beschlossen die Abgeordneten einen Zehn-Punkte-Plan als Arbeitsgrundlage für die ersten Monate der Wahlperiode. Darin werden der sofortige Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan, die Rücknahme der Rente mit 67 und Verbesserungen bei der Arbeitsmarktreform Hartz IV verlangt – allesamt Themen, mit denen die Linke im Wahlkampf die dafür mitverantwortliche SPD als "entsozialdemokratisiert" dargestellt hatte.

Über den Umgang mit dem Afghanistan-Einsatz gibt es allerdings bei den Linken intern Differenzen. Einige Mitglieder halten es für kontraproduktiv, den unmittelbaren Abzug zu fordern, weil es völlig unrealistisch sei, 4500 Soldaten im Hauruck-Verfahren nach Deutschland zurückzuholen.

Fraktionschef Gregor Gysi dagegen will weiterhin den sofortigen Rückzug verlangen. Erstens habe die Linke keinerlei Veranlassung zu Kompromissen mit den anderen Parteien, die den Einsatz einheitlich befürworten, sagte er. Und zweitens müssten nicht alle in Afghanistan stationierten Soldaten auf einmal abgezogen werden. Wichtig sei, dass sofort erste Schritte eingeleitet würden. Die Partei betont, dass gleichzeitig die Hilfe für den Wiederaufbau des Landes massiv aufgestockt werden müsse.

Inhaltlich hält die Linke also an ihren Forderungen fest. Personell aber steht der Partei aber vor tiefgriefenden Veränderungen. Die begannen mit Lanfontaines überraschendem Verzicht auf den Fraktionsvorsitz. Dennoch soll es seinem Willen nach sowohl für die Fraktion als auch für die Partei weiterhin eine Doppelspitze geben. Die Parteiführung will sich Lafontaine nach dem für 2010 vorgesehenen Rückzug des bisherigen Co-Vorsitzenden Lothar Bisky mit einer Frau aus dem Osten teilen.

Nach Medieninformationen ist die Fraktionsvize Gesine Lötzsch dafür im Gespräch. Für den Fraktionsvorsitz soll Gysi, der am Freitag das glänzende Ergebnis von 94,7 Prozent erhielt, später möglichst eine Frau aus dem Westen zur Seite gestellt werden, allerdings mangelt es der Partei an profilierten West-Politikerinnen.

Mit dem Verzicht ihres frühreren Parteivorsitzenden dürfte auch der SPD politische Öffnung zur Linkspartei erleichtert worden sein. Nun könnten viele Sozialdemokraten, so der SPD-Linke Ottmar Schreiner, das Verhältnis zur Fraktion der Linken entkrampfter sehen. Auch die bei der Bundespräsidentenwahl gescheiterte SPD-Kandidatin Gesine Schwan sprach sich für eine rationalere Auseinandersetzung mit der Linkspartei aus. Der bislang verfolgte Kurs der Abwertung und des Tabuisierens der Linken sei gescheitert, sagte sie.

Der rheinland-pfälzische SPD-Chef und Ministerpräsident Kurt Beck sieht im Rücktritt Lafontaines allerdings kein Signal an die Sozialdemokraten. Ob die Linke künftig auch auf Bundesebene als Koalitionspartner infrage komme, sei "eine rein inhaltliche Frage, die nicht von der SPD abhängt", sagte er. Solange die Linke noch sofort aus Afghanistan abziehen, den EU-Vertrag nicht unterschreiben und aus der Nato aussteigen wolle, habe man "nicht mal verhandeln" können.

Der noch amtierende Außenminister und Vizekanzler Frank-Walter Steinmeier sieht für eine rot-rote Annäherung vor allem die Linke in der Pflicht. "Nicht die SPD muss sich öffnen – die Linkspartei muss ihre Positionen klären und verändern, wenn sie eines Tages für uns auch im Bund koalitionsfähig werden will", sagte der frisch gekürte SPD-Fraktionschef.