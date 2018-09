Inhalt Seite 1 — Parteitage machen Weg für Rot-Rot frei Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Die rot-rote Koalition in Brandenburg hat die letzte Hürde genommen: Mit großer Mehrheit segneten SPD und Linkspartei den Koalitionsvertrag ab. Die Parteispitzen wollen das Papier an diesem Donnerstag unterzeichnen. Am Freitag könnte dann Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) im Landtag wiedergewählt und das neue, rot-rote Kabinett vereidigt werden.

Die Delegierten beider Parteien hatten das 55-seitige Vertragswerk zuvor auf Sonderparteitagen der Sozialdemokraten in Altlandsberg und der Linken in Strausberg bei Berlin diskutiert. Von den SPD-Delegierten votierten schließlich 130 für die Koalition, zugleich gab es 14 Gegenstimmen und sieben Enthaltungen. Auch die Linken sprachen sich nach hitziger Debatte für die neue Regierung aus. Hier stimmten 124 Delegierte für den Vertrag mit der SPD, 15 dagegen.

Der SPD-Landeschef Platzeck hatte bei seinen Parteifreunden vehement für die Annahme des Vertrages geworben. Auch die Fraktionsvorsitzende und Verhandlungsführerin der Linken, Kerstin Kaiser, verteidigte das künftige Bündnis gegen Kritik aus den eigenen Reihen und betonte, dass Nachverhandlungen ausgeschlossen seien. Einige Delegierte hatten das gefordert.

Platzeck zeigte Verständnis für Kritiker und Gegner des rot-roten Projektes in der SPD, verwies aber auf den Wortlaut des Vertragstextes. Dort sei klar fixiert, dass es keine Verklärung der SED-Diktatur geben werde. Auch könne von Schlussstrich unter die Vergangenheit nicht die Rede sein. Dennoch regte sich in der Aussprache vereinzelt Kritik. So warnte der SPD-Politiker Wolfgang Ilte seine Partei davor, die bürgerliche Mitte zu verspielen, indem sie sich zum "Steigbügelhalter" für die SED-Nachfolger mache. Dies blieb allerdings eine Minderheitsposition.

Unterstützung erhielt Platzeck vom Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Frank-Walter Steinmeier, der die brandenburgischen Sozialdemokraten in ihrem Kurs bestärkte. Sie hätten sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und mit ihr kein Wahlversprechen gebrochen, sagte Steinmeier. Platzeck biete die Gewähr für Kontinuität und dass mit der Linken "keine DDR-Nostalgie ausbricht".

Auf dem Sonderparteitag der Linkspartei übten einige Delegierte scharfe Kritik an dem Vertragswerk. Der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Neskovic sagte, der Koalitionsvertrag lasse den viel beschworenen Politikwechsel nicht zu. Als Beispiel nannte Neskovic den Braunkohle-Kompromiss, der vorsieht, dass in Brandenburg die Braunkohle weiterhin zur Stromgewinnung genutzt wird. Die Linke hatte im Wahlkampf einen Ausstieg aus der Braunkohle gefordert.