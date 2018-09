Daniela Kolbe wartet vor dem "Lampenladen", einem hübschen Café im Reichstag mit großem Panorama-Ausblick auf die Spree. Die SPD-Jungpolitikerin aus Sachsen ist am 27. September erstmals in den Bundestag gewählt worden. Sie hat noch kein eigenes Büro, sondern muss warten, bis ihre Parteifreunde, die den Wiedereinzug ins Parlament nicht geschafft haben, ihre Zimmer räumen. Viele lassen sich damit bis zum letzten Tag Zeit. So lange führt sie ihre Vorstellungs- und Pressegespräche in Kneipen und Restaurants.

Die Physikerin ist die Jüngste in der arg dezimierten SPD-Fraktion, eine der wenigen Sozialdemokratinnen überhaupt, die es diesmal neu in den Bundestag geschafft haben. 2005 entsandte die Partei noch 222 Abgeordnete nach Berlin, diesmal sind es bloß noch 146. Dadurch fand kaum Fluktuation statt. Kolbe ist 29 Jahre alt. Bei den meisten anderen Fraktionen sind die Nesthäkchen jünger. Bei der SPD ist sie die einzige unter 30.

Für die Jungabgeordnete aus dem Osten sind die Aussichten dennoch wenig rosig, und sie sieht das sehr nüchtern: Durch den geringen personellen Wechsel und den Sturz führender Genossen aus der Regierung sei die "Hackordnung" in der Fraktion relativ klar. Die meisten kennen sich schon und arbeiten seit mindestens vier Jahren zusammen. Die Etablierten wollen nach dem Machtverlust ihre Plätze in den Ausschüssen behalten und konkurrieren um die wenigen Führungsposten, die einer Oppositionspartei bleiben. Die Neuen müssen deshalb sehen, wo sie bleiben.

Und das ist ganz wörtlich zu nehmen. Keiner der anderen Abgeordneten betreut sie; anders als bei den meisten anderen Fraktion gibt es bei der SPD kein "Paten-Programm", in dem erfahrene Kollegen sich der Neulinge annehmen. Kolbe muss sich "komplett alleine" organisieren. Vieles sei "learnig by doing". Was auch okay sei. "Ich muss selbst versuchen, einen Fuß in die Tür zu bekommen", sagt sie. Gerne würde sie in den Arbeits- und Sozial- oder den Innenausschuss. Sie weiß aber, dass diese Gebiete begehrt sind.

Dennoch will sie sich nicht zurückhalten. Im Gegenteil. Schon in der ersten Fraktionssitzung ergriff sie das Wort. Sie ließ sich nicht davon einschüchtern, dass Peter Struck, der scheidende Fraktionschef, sie skeptisch ansah und ihr zuzuraunen schien: "Willst du wirklich?" Ja, Kolbe wollte. Sie habe ihre Verantwortung gespürt, als einzige Unter-30-Jährige, die jetzt noch für die einst so große und jugendliche SPD im Bundestag sitzt. Was die Partei jetzt brauche, sei Zuversicht. Die SPD habe nicht nur eine große Vergangenheit, sondern durchaus auch Zukunft. Sie habe geschluckt und dann genau das den Steinmeiers, Thierses und Heils gesagt.

Kolbe spricht leise. Auf den ersten Blick wirkt die zierliche Diplom-Physikerin fast ein bisschen schüchtern. Sie sagt von sich selbst, dass sie "keine Rampensau" sei, dass das öffentliche Reden sie immer auch ein wenig Überwindung koste.

Aber dennoch scheue sie sich nicht, in schwierigen Situationen sich zu Wort zu melden und gegen den Strom zu schwimmen. Schon als Teenager hat sie gelernt, sich einzumischen, wenn sie es als wichtig empfindet. Die Leipzigerin erzählt, wie sie früh mit Alltagsrassismus konfrontiert wurde, auch in ihrer eigenen Familie, in der sie in Jena aufwuchs. Den Fremdenhass etwa auf Familienfeiern anzuprangern, kostete Überwindung. Aber gleichzeitig habe sie das stark gemacht, ihren Charakter geprägt und sie schließlich zu den Jusos gebracht.