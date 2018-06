Inhalt Seite 1 — Der Staatsmann macht kurz Pause Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Da ist er wieder, der alte Kämpfer Guido Westerwelle. Er bedient sich seiner Stakkato-Sätze, in denen er jede Silbe betont. Westerwelle weiß genau, wie er seinem Publikum einheizt, wo er seine Pointen setzen muss, was seine liberalen Anhänger im Stuttgarter Staatstheater vor ihm gern hören wollen.

Ein paar Minuten gibt der Außenminister den Staatsmann. Aber dann redet er sich in Rage. Er lobt die "Leistungsträger" der Gesellschaft und schimpft auf die ewig nörgelnden "Bedenkenträger". Mit kalkulierter Empörung beugt er sich nach vorn und streckt den Zeigefinger nach oben: "Wir wollen an der Spitze stehen! Wir Deutsche müssen wieder mehr wagen!" Das Publikum tobt.

Es ist das traditionelle Dreikönigstreffen der FDP, Westerwelle hält seine alljährliche Neujahrsansprache, vieles daran ist bekannt. Aber die Vorzeichen sind diesmal anders. Erstmals seit elf Jahren ist die FDP nicht mehr Oppositionspartei, sondern wieder Teil der Bundesregierung. Wie und ob Westerwelle seinen gewohnt kämpferischen Auftritt seiner neuen Rolle anpasst, war im Vorfeld des Treffens eifrig von diversen Parteizirkeln diskutiert worden.

Tatsächlich ist Westerwelle seine neue Rolle als Oberdiplomat zunächst durchaus anzumerken. Zu Beginn seiner Rede steht er kerzengrade hinter dem Pult und verkneift sich jede Polemik. Stattdessen lässt er Erfahrungen aus anderen Ländern einfließen, um zu zeigen, was in Deutschland nach seiner Ansicht reformerisch noch alles möglich wäre. Er preist die südkoreanische Forschungsbegeisterung, den Modernisierungskurs Brasiliens und die Bemühungen der Türkei, privaten Wohlstand zu generieren. Die außenpolitischen Passagen liest er fast Wort für Wort von seinem Manuskript ab. Auf diesem für ihn noch neuen Terrain will er sich nicht zu einem flapsigen oder unbedachten Spruch hinreißen lassen, der womöglich die internationalen Beziehungen verschlechtern könnte.

Aber die Außenpolitik nimmt nur einen Bruchteil seiner gut einstündigen Rede ein. Die meiste Zeit spricht er darüber, wo er sich schlafwandlerisch sicher fühlt, wo er kein Manuskript braucht: über die Innenpolitik, über Reformen, über seine Ziele für die neue Regierungspartei FDP. "Ich werde in der deutschen Innenpolitik auch künftig kräftig mitmischen. Darauf können sie sich verlassen", verspricht er seinen Parteifreunden, die in den Reibereien der schwarz-gelben Koalition in den vergangenen Wochen bisweilen ein klares Wort ihres Vorsitzenden vermisst haben.

Den Begriff, den Westerwelle auch an diesem Tag prägen möchte, um sich von den Koalitionsquerelen abzuheben, ist der der "geistig-politischen Wende". Er gebraucht ihn in seiner Rede mindestens ein halbes Dutzend Mal. Mit dieser Anlehnung an die "geistig-moralische Wende", die Helmut Kohl einst nach dem Machtwechsel 1982 versprach, will er die Steuerentlastungen und die anderen Reformen, welche die FDP nun umsetzen will, überhöhen. Lange genug hätten jene "Bedenkenträger" in den Medien und linken Parteien die Deutungsmacht ausgeübt, sagt er. Sie hätten die Nano-, Gen- und Biochemie-Technik verteufelt. Sie hätten Bürokratie und Steuern angehäuft, die Schulen und Universitäten verlottern lassen.

Westerwelle will Deutschland von diesem "Virus im Denken" befreien. Er will, dass sich "Leistung wieder lohnt", dass man mehr über "Chancen als über Risiken" nachdenke. Das Land brauche die "besten Schulen" und die "beste Technologie". "Ohne Anstrengung kein Erfolg!", ruft er. Die schwäbischen Liberalen toben.