Die Nuller-Jahre waren ein Jahrzehnt voller großer Herausforderungen und großer Lösungsansätze. Die Agenda 2010 sollte Deutschland "fit für die Zukunft" machen. Schüler und Studenten sollten durch höhere Bildungsausgaben und grundlegende Reformen des (Hoch-)Schulwesens besser auf das Arbeitsleben vorbereitet werden. Die Staatsverschuldung sollte zurückgefahren werden. Und global sollte der Karbonkapitalismus durch ein neues Industriezeitalter abgelöst werden, um das klimapolitische Zwei-Grad-Ziel zu erreichen.

Es ging unterm Strich um nicht weniger als die Wahrung des Gesellschaftsvertrages zwischen den Generationen.

Uns, der jungen Generation, die in den Nuller-Jahren volljährig wurde, wird das Jahrzehnt aber vor allem als ein Jahrzehnt der verpassten Chancen in Erinnerung bleiben. Gerade die jüngsten politischen Maßnahmen geben wenig Hoffnung für Besserung in der Zukunft. Die zum Wort des Jahres gewählte Abwrackprämie steht dabei symptomatisch für den kurzsichtigen Politik-, Management- und Lebensstil der vergangenen Jahre. Der staatlich verordnete Wachstumszwang, den auch die neue Bundesregierung in Form ihres "Wachstumsbeschleunigungsgesetzes" verfolgt, hat dafür gesorgt, dass die Vergangenheit in Form von Karstadt, Opel oder HypoRealEstate teuer gerettet wird.

Wer aber rettet die Zukunft? Wahltermine und Bilanzstichtage begünstigen eine Wirtschaftspolitik von vorgestern und verhindern, dass sich die Industrie den neuen Gegebenheiten anpasst, dass sich junge Menschen und innovative Ideen durchsetzen - in den Konzernen, im Mittelstand, in der Politik.

Verstärkt hat sich die vorgestrige Politik seit dem 15. September 2008, dem Tag an dem Lehman-Brothers Insolvenz beantragen musste. Nine-fifteen war der Ausgangspunkt für eine exzessive Verschuldungsorgie auf Kosten der jungen Generation: Bankenrettungen, Konjunkturprogramme, Rentengarantien. Die historisch niedrigen Leitzinsen blähen schon die nächste Blase auf. Und jetzt sollen noch die Steuern gesenkt – und somit noch mehr Schulden angehäuft werden? Generationengerecht ist das nicht.

Der Klimagipfel in Kopenhagen hat obendrein gezeigt: Eine Politikergeneration, die über eine Sache verhandelt, deren Langzeitfolge sie selbst nicht mehr erleben wird, legt sich am liebsten auf Zielmarken für das Jahr 2050 fest, nicht aber für das Jahr 2015. Diejenigen aber, die 2050 noch miterleben werden, hatten diesmal kein Wörtchen mitzureden. Sonst wäre das Ergebnis vermutlich anders, konsequenter ausgefallen.

Auch auf dem Arbeitsmarkt sind wir Jungen die Leittragenden. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) befürchtet, dass die Krise uns 2010 noch härter treffen und die Jugendarbeitslosigkeit weiter steigen wird. Die Jungen, die mit den wenigsten Sozialpunkten, werden als erstes - nach Krisenvokabular – abgewrackt und abgewickelt. Politische Sonntagsreden über Aufsteigerrepublik, Bildungsgesellschaft und Chancengleichheit sind für uns angesichts der steigenden Kinderarmut und den wachsenden Sozialghettos so viel wert wie ein Lehman-Zertifikat.