Wenige Tage nach dem Rückzug von Parteichef Oskar Lafontaine hat sich die Linkspartei auf eine neue Führungsspitze geeinigt. Eine Doppelspitze aus der Ostdeutschen Gesine Lötzsch und dem Westdeutschen Klaus Ernst wird die Partei führen. Ernst ist Mitgründer der aus Gewerkschaftsfunktionären hervorgegangenen westdeutschen WASG, die mittlerweile mit der Linkspartei fusioniert ist. Lötzsch und Ernst sollen beim Parteitag Mitte Mai in Rostock für den Vorsitz kandidieren.

Die andere diskutierte Variante – dass Fraktionschef Gregor Gysi allein den Bundesvorsitz übernimmt – war verworfen worden, weil der 62-Jährige hierzu nicht bereit gewesen sei. Die Landesvorsitzenden aus Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen hatten sich zuvor für Gysi ausgesprochen. Bundesgeschäftsführer Bartsch hingegen hatte sich zugunsten einer Doppelspitze geäußert. Er hatte gefordert, dass diese aus einem Mann und einer Frau, einem Ost- und einem Westvertreter bestehen sollte. Die Doppelspitze war nach der Gründung der gesamtdeutschen Linkspartei als Ausnahme bis 2010 gedacht. Für eine Neuauflage dieses Führungsmodells ist eine Satzungsänderung notwendig.

Die Partei soll zudem auch erstmals zwei Bundesgeschäftsführer bekommen. Die Parteigremien einigten sich am frühen Dienstagmorgen darauf, dass der aus Hessen stammende Fraktionsvize Werner Dreibus und die sächsische Bundestagsabgeordnete Caren Lay neue Bundesgeschäftsführer werden. Damit wäre die Nachfolge des scheidenden Bundesgeschäftsführers Dietmar Bartsch auch hier durch eine Doppelspitze geklärt. Neuer Schatzmeister soll der Bundestagsabgeordnete Raju Sharma aus Schleswig-Holstein werden.

"Mit Frau Lötzsch arbeite ich sehr gut zusammen." Fraktionsvize Klaus Ernst

In der Partei waren in den letzten Wochen Debatten um die Nachfolge der scheidenden Vorsitzenden Oskar Lafontaine und Lothar Bisky entstanden. Die Parteigremien suchten nach einem Personaltableau, das die verschiedenen Parteiflügel integriert – die ostdeutschen Ex-PDSler genauso wie die westdeutschen Mitglieder aus der früheren WASG, Männer ebenso wie Frauen.

Der Rückzug Lafontaines belebt auch die Debatte über eine stärkere Annäherung von SPD und Linkspartei neu. Aus den SPD-Linken hatte es entsprechende Äußerungen gegeben. Die Linkspartei sieht durch Lafontaines Abgang offiziell keine Veränderung im Verhältnis zur SPD. Linken-Vize Ernst sieht die Chancen für Rot-Rot nicht gewachsen. "Das lag doch nicht an Oskar Lafontaine, sondern das liegt an der Programmatik." Bartsch äußerte sich ähnlich.

SPD-Chef Sigmar Gabriel sagte, es sei unerheblich, wer die Linke führe, das ändere nichts an der kritischen Einstellung der SPD. Nordrhein-Westfalens SPD-Chefin Hannelore Kraft sprach sich erneut gegen Gespräche mit der Linken aus, sollte man nach der Landtagswahl im Mai eine gemeinsame Mehrheit haben. Der SPD-Konservative Johannes Kahrs sagte ZEIT ONLINE, wenn die Linke sich entscheide, "ob sie überhaupt regieren und regierungsfähig werden will", dann werde sie ein möglicher Koalitionspartner, "genauso wie die Union und die Grünen". CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe bezeichnete Gabriels Absage hingegen als nicht glaubhaft. "Rot-rote Bündnisse, ob im Bund oder auch in NRW, sind das erklärte Ziel", sagte er der Frankfurter Rundschau.