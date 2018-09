Die Pläne zur Erhöhung der Lkw-Maut im kommenden Jahr sorgen für Streit in der Regierungskoalition. Die Position des von der Union geführten Bundesverkehrsministeriums hat zu Verstimmungen bei der FDP geführt.

Nach deren Willen sollen die von der Wirtschaftskrise stark betroffenen Spediteure in dieser Wahlperiode nicht zusätzlich belastet werden. Der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Patrick Döring, sagte, die Liberalen hielten an dem im Koalitionsvertrag vereinbarten Belastungs-Moratorium fest. Damit dürfe es 2011 auch nicht zur geplanten Gebühren-Erhöhung um zwei Cent pro Kilometer für die Lkw mit der unzeitgemäßen Schadstoffgruppe Euro-III kommen. Die dazu nötige Änderung der Verordnung für die Höhe der Maut sollte das Ministerium "nun schnell auf den Weg bringen", so Döring. Ein Sprecher des Ministeriums wies das allerdings zurück und verwies auf eine spätere Entscheidung im Laufe 2010.

Patrick Döring und der verkehrspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Dirk Fischer (CDU), hatten im November erklärt, das im Koalitionsvertrag verankerte "Belastungsmoratorium" gelte auch für die Gebührenerhöhung für Lkw der Schadstoffgruppe Euro-III. Entgegen dieser Ankündigung hatte das Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann in einer Antwort auf eine parlamentarische Grünen-Anfrage jetzt erklärt: "Eine Änderung der Mauthöheverordnung ist derzeit nicht vorgesehen."

Auf die jetzige FDP-Intervention erwiderte ein Sprecher des Ministeriums: "Es gibt keinen Beschluss der Bundesregierung zu diesem Thema. Derzeit plant das Bundesverkehrsministerium keine Änderung der Mauthöhe-Verordnung (...). Selbstverständlich werden wir in den kommenden Monaten die Wirtschaftsentwicklung, das Transportaufkommen und die Situation des Gütergewerbes genau beobachten."