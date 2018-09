Lassen wir für fünf Minuten den Gedanken zu, dass Politiker aus Schaden klug werden können. Dann bliebe uns an diesem Montag nur der eine Schluss zu ziehen: Herzlichen Glückwunsch, Herr Pinkwart!

Der nordrhein-westfälische FDP-Vorsitzende hat dem Spiegel gesagt, man solle die Steuersenkung für Hoteliers aussetzen, und zwar, weil gute Politik sich korrigiere, wenn ein Gesetz den Praxistest nicht bestehe.

Der Praxistest ist gewaltig schief gelaufen. Nicht so sehr, weil der bürokratische Aufwand so furchtbar hoch wäre, eine Übernachtung nach einem anderen Mehrwertsteuersatz (7 Prozent) abzurechnen als das anschließende Frühstück (19 Prozent). Solche Rechenspiele kommen andernorts andauernd vor, beispielsweise in jedem Supermarkt. Dank kluger Technik merken wir’s nur nicht mehr.

Schief gelaufen ist vielmehr der Versuch der Liberalen (und der CSU), Klientelversorgung im Schatten angeblicher Sorge ums Gemeinwohl ins Gesetz zu schmuggeln und zu glauben, dass es keiner merkt. Gescheitert ist auch der Test, ob man mit jeder politischen Dummheit durchkommen kann, wenn man nur die numerische Macht im Parlament und im Bundesrat hat. Bilanz des Experiments: Dumme Gesetze machen geht; könnte nur die Macht kosten.

Es kostet noch viel mehr: das Vertrauen vieler Wähler in die Glaubwürdigkeit der FDP und ihrer Idee. Denn jenseits allen Geredes, niemand könne erkennen, wofür diese schwarz-gelbe Koalition nun eigentlich stehe, gibt es ja durchaus eine solche liberale Idee. Pinkwart formuliert sie so: "Für einen Staat, der sich auf seine Kernaufgaben konzentriert – und die aber auch gut macht."

Man muss nicht einverstanden damit sein, wie die Liberalen diese Formel auslegen (es gibt sogar reichlich dagegen zu sagen). Doch aus dieser Formel abzuleiten, man müsse dringend das Steuer- wie das Gesundheitssystem reformieren und vereinfachen, ist logisch. Die Macht, beides in Angriff zu nehmen, hatten die Wähler im Herbst Liberalen und Union in die Hände gelegt.