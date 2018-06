Inhalt Seite 1 — Westerwelle und der Scheinriese Tur Tur Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Von den Höhen des Wahltriumphs bis zu tristen demoskopischen Tiefen brauchten Guido Westerwelles Liberale nur gut vier Monate. Am 27. September feierten sie sich noch als große Wahlsiegerin; nun, nach 100 Tagen im schwarz-gelben Zoffbündnis, haben sie in den Umfragen schon wieder fast die Hälfte ihrer Wähler verloren. Statt auf 14,6 Prozent wie bei der Bundestagswahl käme die FDP derzeit nur noch auf acht Prozent. In Nordrhein-Westfalen muss sie gar auf die Fünf-Prozent-Hürde schielen – eine Sorge, die den Liberalen schon ganz fremd geworden war.

Der FDP geht es wie dem Scheinriesen Tur Tur in Michael Endes Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer: Je näher man ihm kommt, desto kleiner wirkt er, bis er auf normales menschliches Maß schrumpft. Als die FDP noch in der Opposition war, bestach sie mit einem klaren und einfachen Programm. Sie versprach Steuersenkungen, eine Ankurbelung der Wirtschaft, weniger Staat und vor allem weniger Streit als in der Großen Koalition. 400 Sparvorschläge hatte sie in ihrem "Liberalen Sparbuch" aufgeführt. Das war für viele enttäuschte Unionswähler eine willkommene Alternative, und auch für manche ehemalige SPD-Anhänger.

Doch in der Annäherung an die Wirklichkeit stellte sich bald heraus, dass die Vorstellungen der FDP, an der Westerwelle unbeirrt festhält, mit der Realität und den Plänen der längst sozialdemokratisierten Union nur teilweise kompatibel sind. Das Ergebnis sind ständige Reibereien über zentrale Projekte der schwarz-gelben Koalition, und nicht nur über eher randständige Fragen wie die Besetzung des Beirats der Vertriebenenstiftung.

Die FDP trifft das wesentlich härter als die Union, weil sie so viel mehr versprochen hatte. Und weil sie in der Auseinandersetzung um die Hotelbesteuerung ihr altes, hässliches Bild als Klientelpartei der Besserverdienenden wiederbelebt hat.

Guido Westerwelle gibt sich nur scheinbar gelassen. Er will von der Politik seiner Partei nicht abrücken. Aber es ist klar, dass er damit nur neue Konflikte heraufbeschwört, die die FDP nur schwer gewinnen kann. Die große Steuerreform wird wahrscheinlich später kommen und geringer ausfallen als im Koalitionsvertrag vereinbart, weil anderes gar nicht zu finanzieren ist. Vor allem nicht mit einem Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), der die Rekordverschuldung abbauen und die Schuldenbremse einhalten will. Und wenn die Steuersenkung denn kommt, womöglich in mehreren Stufen, wird sie zumindest in Teilen für die Arbeitnehmer durch höhere Sozialabgaben und Krankenkassenbeiträge wieder aufgefressen werden. Da bleibt wenig vom "mehr Netto".

Bei der Gesundheitsreform wird sich der alerte Jungminister Philipp Rösler mit seiner Kopfpauschale ebenfalls eine blutige Nase holen. Denn sein Projekt eines einkommensunabhängigen Kassenbeitrags mag in der Theorie vernünftig klingen; auch Kanzlerin Angela Merkel hält es grundsätzlich für die bessere Lösung. Aber der dann notwendige Sozialausgleich aus dem Steuertopf erfordert einen zweistelligen Milliardenbetrag, der nicht da ist, erst recht nicht, wenn die FDP gleichzeitig die Steuern um 20 Milliarden Euro senken will. Die Kopfpauschale widerspricht aber auch dem Empfinden der Menschen von sozialer Gerechtigkeit. CSU-Chef Horst Seehofer hat klar gemacht, dass er dem deshalb niemals zustimmen wird. Er hat dafür schon 2004 seine politische Karriere riskiert, und er wird eher die Koalition aufkündigen, als sich nun darauf einzulassen.

Zu den Sachkonflikten kommt hinzu, dass das liberale Personal im schwarz-gelben Kabinett bislang wenig überzeugt hat. Rösler muss noch zeigen, ob er in der Gesundheitspolitik gegen die harten Lobby-Interessen etwas bewegen kann. Wirtschaftsminister Rainer Brüderle gilt ohnehin als Versorgungsfall. Und Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hatte noch wenig Gelegenheit, das Rechtsstaatsfähnchen der FDP hoch zu halten.