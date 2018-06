Zum Auftakt herrscht in der großen Münsterlandhalle gehobene Stimmung: Mehr als 600 Delegierte begleiten den gemeinsamen Einzug ihres Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin stehend mit rhythmischem Klatschen. Aus den Lautsprechern dröhnt Pop: "Yesterday ist over" schallt es dem Publikum entgegen.

"Yesterday ist over" – das ist in der Tat etwas, worauf die nordrheinwestfälische CDU nur hoffen kann, zumindest wenn man den Satz auf die jüngste Vergangenheit bezieht. In 50 Tagen wird in dem größten und wirtschaftsstärksten Bundesland gewählt – und derzeit sieht es nicht so aus, als könnte die regierende schwarz-gelbe Koalition ihre Mehrheit verteidigen.

Dass dem so ist, daran ist die NRW-CDU nicht zuletzt selber schuld. Erst vor wenigen Wochen stürzte sie ein Bericht über die zweifelhaften Sponsoring-Aktivitäten der Parteispitze in eine schwere Krise. Dazu kommt der Dauerzwist von FDP und Union in Berlin.

Dabei kann man nicht sagen, dass sie sich im Bund nicht um Unterstützung bemüht hätte. Wegen der bevorstehenden Landtagswahl wurden in Berlin bislang alle kritischen Entscheidungen – ob nun Steuer-, Gesundheits-, Spar- oder Atompolitik – absichtsvoll offen gelassen. Zuspitzung war etwas, was Jürgen Rüttgers um jeden Preis vermeiden wollte, nachdem Angela Merkel beim Bundestagswahlkampf mit ihrer "Schlafwagenstrategie", die vor allem darauf setzt, den politischen Gegner nicht aufzuregen, erfolgreich war. Doch diesmal, das haben die letzten Wochen deutlich gezeigt, geht diese Taktik nicht auf.

Was also tun? Den Eindruck, dass die CDU-NRW nun in einer Profilierung gegen Berlin ihr Heil sucht, möchte Jürgen Rüttgers auf alle Fälle vermeiden. "Bund und Land Hand in Hand", heißt deshalb die Devise, die er so oft wie möglich wiederholt. Der gewiefte Rüttgers, für den es bei dieser Wahl um alles oder nichts geht, hat sich etwas anderes ausgedacht. Er konzentriert sich auf einen Teil der Berliner Regierung, die FDP.

Die "linken Staatsgläubigen" sind nicht sein einziger Feind, die "Marktradikalen" bekämpft er vielmehr mit gleicher Verve, und weil er kurz zuvor die "FDP in Berlin" erwähnt hat, weiß auch jeder, wer gemeint ist. Steuerreform? Warum nicht, sagt der weißhaarige Ministerpräsident, um sofort hinzuzufügen: "Mit meiner Stimme werden keine Steuern gesenkt, wenn dafür Kindergärten geschlossen, Schulen nicht renoviert und Straßen zu Buckelpisten werden". Es ist eine Kampfansage, und die richtet sich – aller Hand-in-Hand-Rhetorik zum Trotz – auch gegen Angela Merkel, die auf dem Podium sitzt und notgedrungen klatscht.

Ansonsten setzt Rüttgers auf jene Eigenschaften, mit denen er in den vergangenen fünf Jahren erfolgreich war. Er gibt den Kümmerer. "Wir bringen das in Ordnung", versichert er den Studenten. Er gibt den Sozialen, der eine "Grundrevision von Hartz-IV" fordert. Er gibt den Anti-Kapitalisten, der strengere Regeln für die Finanzmärkte fordert und den Konservativen, der die Gymnasien gegen die linken Einheitsschulpläne verteidigt.

Und natürlich beschwört er die rot-rote Gefahr. "Das ist eine Richtungswahl", ruft er unter großem Beifall in den Saal. Seine SPD-Herausforderin nennt er das "letzte Aufgebot der ehemals stolzen nordrhein-westfälischen Sozialdemokratie. Ja, er sagt tatsächlich "stolzen", denn in seinem Selbstverständnis sieht Rüttgers sich als der legitime Erbe des früheren NRW-Ministerpräsidenten Johannes Rau. Die "gute SPD" hat Rüttgers gewissermaßen eingemeindet, übrig geblieben sind "die Fußkranken des alten Regimes", die nun mit "den Kommunisten" paktieren wollen.

Mit wem er selbst regieren will, macht er nur scheinbar deutlich. "Ich will die Koalition mit der FDP fortsetzen", sagt er, aber auch: "Ich stehe für eine andere Politik als die FDP". Der Wähler darf es sich aussuchen. Und wenn es am Ende nur für Schwarz-Grün reichen sollte, so hat Rüttgers vorsorglich schon mal ein paar Köder für die Ökopartei ausgelegt, auch wenn er – solange noch Wahlkampf ist – nicht müde werden dürfte, die Grünen für ihr unentschiedenes Schwanken zwischen rechts und links zu rügen.