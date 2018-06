Ein Triebwerk brannte, Rauch drang in die Kabine ein. Anschließend hatte der Außenminister endgültig genug: Die zahlreichen Zwischenfälle mit den Maschinen der Flugbereitschaft der Bundeswehr brachten Joschka Fischer dazu, sich im Kabinett für die Modernisierung der Flotte einzusetzen. Die politische Mission in eigener Sache leitete der Grüne mit ein wenig Dramatik ein: "Was muss eigentlich noch passieren, ehe die Flugbereitschaft neue Maschinen bekommt?“, fragte er empört seine Kollegen. "Muss ich erst im Sarg im Weltsaal des Auswärtigen Amtes aufgebahrt werden?"

Die Angst des ehemaligen Außenministers wirkt nur auf den ersten Blick übertrieben: 2005 musste Fischer die Notlandung einer Challenger miterleben. Dennoch: Während seiner Amtszeit gab es keine Verbesserungen mehr. Aber sein Nach-Nachfolger Guido Westerwelle kann demnächst beruhigter auf Reisen gehen. Seit Mittwochmittag verfügt die Flugbereitschaft über einen neuen Airbus vom Typ A319. Mit der Auslieferung bei Lufthansa Technik am Hamburger Flughafen beginnt die komplette Modernisierung der Flotte der Flugbereitschaft.

Es ist höchste Zeit. Denn alt sind die Flugzeuge der Flugbereitschaft der Bundeswehr tatsächlich. Zurzeit fliegen noch sieben Airbus vom Typ A310 für die Flugbereitschaft – drei davon wurden nach dem Fall der Mauer von der Interflug der DDR übernommen. Zwei Exemplare dienen bis heute als VIP-Flugzeuge für hochrangige Politiker und ihre Delegationen. Sie werden spöttisch als "Honecker-Maschinen" bezeichnet. Die anderen fünf A310 werden als Mehrzwecktransportflugzeuge verwendet. Sie können für den Truppen-, Verletzten- und Frachttransport sowie die Betankung anderer Flugzeuge in der Luft genutzt werden. Die meisten der A310 sind mehr als 20 Jahre alt.

Auch die sechs Challenger-Jets sind in die Jahre gekommen. Die Luftwaffe klagte immer wieder über den hohen technischen Aufwand bei der Wartung der alten Maschinen. Immer wieder fielen Maschinen aus. 1999 musste der damalige Kanzler Gerhard Schröder wegen technischer Probleme eine Reise in die Schweiz abbrechen. Vor einem Jahr verzögerte sich der Beginn eines EU-Gipfels, weil das Flugzeug von Kanzlerin Angela Merkel eine Panne hatte. Auch der Bundespräsident erlebte eine heikle Situation: Bei einer Landung im Dezember 2008 klappte ein Bugrad einer Challenger nicht richtig aus. Die Flughafenfeuerwehr am Berliner Flughafen Tegel löste Großalarm aus.

So etwas soll künftig nicht mehr passieren. Sechs neue Mittelstreckenmaschinen sollen bis Ende 2011 die alten Challenger ersetzen. Eine weitere A319 will Lufthansa Technik im Juni 2010 ausliefern. Ende des kommenden Jahres kommen noch vier Global 5000 der Firma Bombardier zur Flotte dazu.

Auch die Langstreckenflotte wird erneuert. Zwei gebraucht gekaufte und generalüberholte A340-300 will Lufthansa Technik Ende des Jahres und Mitte 2011 an die Bundeswehr übergeben. Sie sollen die beiden A310 ersetzen, die überwiegend zum VIP-Transport genutzt werden. Die Gesamtkosten für die Modernisierung der Lang- und Mittelstreckenflotte betragen rund 985 Millionen Euro.

Eine Summe, die gut angelegt ist, sagte Rüdiger Wolf, Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Er lobte nicht nur die Hersteller und die Lufthansa für die Umrüstung – wie es bei solchen Anlässen üblich ist. Er tadelte indirekt auch das Unternehmen Airbus, für den Verlauf des äußerst komplizierten Rüstungsprojekts A400M. Die Transportmaschine sollte längst die Transall ersetzt haben, die seit 1968 von der Luftwaffe genutzt wird. Doch nach langem Streit über deutlich gestiegene Kosten und einem von Airbus angedrohtem Ausstieg aus dem Projekt, ist die Produktion ins Stocken geraten. "Wir haben nun mit dem Hersteller einen Kompromiss gefunden“, sagte der Staatssekretär. "Das Projekt A400 ist wieder auf einem guten Weg.“ Dennoch werde die Transall mindestens noch ein Jahrzehnt weiter fliegen müssen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Der Austausch aller der fast 70 Maschinen werde dauern.