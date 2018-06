Inhalt Seite 1 — Schneiderhan sieht keine Versäumnisse Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Nach der Befragung zahlreicher einfacher Soldaten und Offiziere widmet sich der Kundus-Untersuchungsausschuss am Donnerstag dem seinerzeit verantwortlichen militärischen und politischen Spitzenpersonal. Angehört werden Wolfgang Scheiderhan, bis zum 26. November Generalinspekteur der Bundeswehr, und Peter Wichert, langjähriger Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Beide wurden von Verteidigungsminister zu Guttenberg im Zuge der Kundus-Affäre in den Ruhestand geschickt.

Erstmals tagt der Ausschuss öffentlich, eine Zeitbegrenzung gibt es nicht. Optimistische Abgeordnete rechnen damit, dass sie um Mitternacht zu Hause sind, andere befürchten, dass die Nacht durchgearbeitet wird. Denn die Liste der Fragen ist lang. Viel Zeit wird allein die Befragung des einst so mächtigen Generals Schneiderhan dauern, die mittlerweile begonnen hat. Danach wird Wichert befragt.

Sein Eingangsstatement formuliert der General a. D. mit einem melancholischen Unterton. Immer wieder spricht Schneiderhan von sich noch als Generalinspekteur und spricht nicht in der Vergangenheit. Man spürt: Im Ruhestand ist er noch nicht wirklich angekommen.

Der 62-Jährige war bis vor einem halben Jahr noch der höchste Soldat Deutschlands. Mehr als 43 Jahre diente Schneiderhan in der Bundeswehr – 13 Jahre davon als General. Längst hätte Schneiderhan im Ruhestand sein können, doch seine Amtszeit wurde zwei Mal über das übliche Pensionsalter hinaus verlängert. Sieben Jahre lang lenkte er als Generalinspekteur die Geschicke der deutschen Streitkräfte – kein Vorgänger war länger im Amt. Im Ministerium berichten Beamte hinter vorgehaltener Hand, dass Schneiderhan gerne scherzte, dass es ihm egal sei, wer unter ihm Minister ist.

Der Vier-Sterne-General erlebte vier Verteidigungsminister, zwei Sozialdemokraten, den CDU-Politiker Franz Josef Jung und schließlich Karl-Theodor zu Guttenberg von der CSU.

Auf den politischen Senkrechtstarter aus Bayern ist Schneiderhan nicht gut zu sprechen. Guttenberg ist dafür verantwortlich, dass er gehen musste. Dass sich über eine glanzvolle Karriere ein dunkler Schatten legte.

Es war der Verteidigungsminister, der ihm in aller Öffentlichkeit vorwarf, wichtige Akten und Berichte über die Bombardierung zweier Tanklaster am Kundus-Fluss am 4. September zurückgehalten – ja "unterschlagen" zu haben. Gemeint war der sogenannte Feldjägerbericht, von dessen Existenz Guttenberg von der Bild-Zeitung erfuhr. Der Report der deutschen Militärpolizisten, die bereits am Morgen des 4. September mit Ermittlungen begannen, spricht klar von zivilen Opfern – darunter Kinder.

Der Verteidigungsminister gab Schneiderhan somit die Schuld an seiner umstrittenen Bewertung des Bombardements. Guttenberg hatte den Militärschlag noch als „militärisch angemessen“ bezeichnet, als längst klar war, dass unter den bis zu 142 Toten zahlreiche Zivilisten waren. Dabei wusste die Führung des Verteidigungsministeriums schon seit 7. September – damals war noch Jung der zuständige Minister –, dass es Zivilisten ums Leben gekommen waren. Dennoch hielt der der Bendlerblock lange an der Version fest, wonach ausschließlich Aufständische getötet worden seien.

Unstrittig ist, dass Guttenberg nicht alle Bericht vorliegen hatte. Schneiderhan verwies später aber in Interviews darauf, dass der Com-Isaf-Bericht, den die Nato nach dem Bombardement hatte angefertigt lassen, alle wesentlichen Punkte enthalte und dieser Report dem neuen Minister seit Amtsantritt vorlag. Er habe ihm also keine Informationen vorenthalten.