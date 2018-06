Der frühere Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin (65) hat sich von dem schwebenden Parteiausschlussverfahren gegen ihn nicht die Lust an provokanten Aussagen nehmen lassen. Auf einem Kongress in Wiesbaden schlug er Sanktionen beim Kindergeld vor, um Eltern dazu zu bringen, die Schularbeiten ihrer Kinder zu überwachen. "Zweimal Hausaufgaben nicht gemacht, Kindergeld um 50 Prozent gekürzt", sagte Sarrazin. "Was meinen Sie, was auf einmal die Hausaufgaben gemacht werden."

Auf der Diskussionsveranstaltung in Wiesbaden, zu der Hessens Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn (FDP) geladen hatte, bekannte Sarrazin, er wäre gern Bildungsminister geworden. Er glaube aber selbst nicht, dass er besonders erfolgreich gewesen wäre: "Ich wäre nach einem halben Jahr rausgeflogen, es hilft also nix."

Sarrazin steht zu seinen provokanten Äußerungen über Ausländer. "Ob das gelungen war oder nicht, es hat gewirkt." Bei den meisten seien die Aussagen richtig angekommen, auch wenn man über Formulierungen streiten könne. Die heftigen Reaktionen seien für ihn unerwartet gewesen. Wenn er sich die Wirkung anschaue, habe dies jedoch für die bundesweite Debatte etwas Positives. "Das ist wie beim Paukenschlag bei Haydn. Irgendwann müssen die Leute auch mal aufwachen. Danach kann man wieder ein bisschen weiterdudeln", sagt er nach der Veranstaltung.

In der Berliner SPD läuft gegen Sarrazin ein Ausschlussverfahren wegen seiner Äußerungen. Die Entscheidung wird voraussichtlich in einigen Wochen fallen.

Auf Einladung des hessischen Integrationsministers Jörg-Uwe Hahn (FDP) diskutierte Sarrazin bei einer Veranstaltung über Integrationspolitik. Mit zugespitzten Äußerungen über das Thema hatte er in den vergangenen Monaten große Empörung ausgelöst und sich den Vorwurf des verdeckten Rassismus eingehandelt. So äußerte er sich abfällig über Ausländer in Berlin und sagte unter anderem: "Eine große Zahl an Arabern und Türken ... hat keine produktive Funktion, außer für den Obst- und Gemüsehandel, und es wird sich vermutlich auch keine Perspektive entwickeln."

Vor dem Ministeriumsgebäude protestierten am Dienstagabend Abgeordnete der Linksfraktion im hessischen Landtag gegen die Einladung Sarrazins. "Rassisten ausladen", forderten sie auf einem Plakat. Auf einem anderen stand: "Der Hetze gegen Migranten folgt die Einladung ins Ministerium."