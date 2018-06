Inhalt Seite 1 — Aus dem Innenleben des "Westwall-Bunkers" Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Rund acht Stunden öffentliche Zeugenvernehmungen vor dem Kundus-Untersuchungsausschuss am Donnerstag reichten, um alle Vorurteile gegen das Bundesverteidigungsministerium und die Bundeswehrspitze zu bekräftigen. Kritiker nennen das Ministerium "Westwall-Bunker" und schimpfen über Abschottung, Wagenburgmentalität, Machtkämpfe und Parallelstrukturen. Was der ehemalige Generalinspekteur Wolfgang Schneiderhan und der frühere Staatssekretär Peter Wichert am Donnerstag über die Abläufe im Haus berichteten, dürfte die Kritiker alarmieren.

Der General und der Spitzenbeamte, die wegen der Kundus-Affäre von Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg zwangsweise in den Ruhestand versetzt wurden, stehen für das sogenannte System Wichert. Benannt nach dem verbeamteten Staatssekretär, der nach Ansicht von Experten das Haus unter Verteidigungsminister Franz Josef Jung wie ein Schattenminister führte.

Transparenz und parlamentarische Kontrolle über die Bundeswehr sind Schlagwörter, die nur sehr bedingt zum System Wichert passten. Dort entschieden die Verantwortlichen an der Spitze des Ministeriums und der Streitkräfte lieber ungestört. Wichert, das bestätigte er am Donnerstag vor dem Untersuchungsausschuss, hielt nichts davon, wenn Akten an die Bundestagsabgeordneten gingen: Er habe die Aufgabe gehabt, dem Parlament zu berichten, nicht vollständige Berichte abzuliefern.

Und so erfuhren selbst die Obleute des Verteidigungsausschusses von der Existenz der Spezialtruppe Taskforce 47, die in die Bombardierung zweier Tanklaster bei Kundus vom 4. September verwickelt war, aus der Zeitung. Das System Wichert setzte auf strenge Kontrolle, welche Informationen das Haus verließen. Wichert strich gerne Passagen aus Redemanuskripten und Meldungen.

Umso entsetzter reagierten Wichert und Schneiderhan auf die zahlreichen Indiskretionen in der Presse im Zusammenhang mit der Kundus-Affäre. Indirekt gaben sie Guttenberg daran die Schuld. "Durchstechereien von Informationen stehen im absoluten Gegenteil zum System Wichert", sagt SPD-Verteidungsexperte Hans-Peter Bartels. Er kann die Enttäuschung der ehemaligen Spitzenbeamten nachvollziehen und fragt: "Wie können mutmaßliche Details zum Nachteil für Wichert und Schneiderhan aus einem vertraulichen Gespräch im Büro des Verteidigungsministers an die Presse gelangen?"

Schneiderhan sagte vor den Abgeordneten des Untersuchungsausschusses, er hoffe, dass im Ministerium die undichte Stelle gesucht werde. Ein unkontrollierter Informationsfluss gefährde die Truppe. Nicht alle Informationen über die Einsätze dürften an die Medien gelangen, sagte der ehemalige General. Und weiter: Ein Schwachpunkt sei die "Pressearbeit" gewesen. Damit meinte er wohl nicht, dass die Öffentlichkeit schlecht informiert wurde, sondern zu viele Details erfuhr.

Auch Wichert schimpfte, dass sich am Morgen nach der Bombardierung der Informationsfluss verselbstständigte. "Ich fand eine veröffentlichte Pressemitteilung vor, die ich nicht genehmigt hatte", sagte Wichert vor dem Untersuchungsausschuss. "Angeblich gab es schon kurz nach sechs Uhr eine Meldung der Bundeswehr, die ich aber nicht kannte."

Für eine Entfernung der strittigen Meldung oder eine Richtigstellung habe er nicht gesorgt. Obwohl Wichert aufgefallen sei, dass der Pressestab mehrfach die Sprachregelung änderte. Zunächst habe es in der Meldung geheißen, es habe keine toten Zivilisten gegeben. Dann sei die Formulierung "vermutlich keine getöteten Zivilisten" verwendet worden. Und letztlich habe der Pressestab von keinen "toten Unbeteiligten" gesprochen. Dies habe Wichert alarmiert.