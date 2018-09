West-Berlin war für junge Männer in der alten BRD das Paradies – wer hier lebte, wurde nicht zur Bundeswehr eingezogen, musste sich nicht zwischen dem Dienst an der Waffe und der Verweigerung entscheiden, wurde nicht gemustert. Damit ist es seit der Wiedervereinigung vorbei, und am Donnerstag feiert das Kreiswehrersatzamt Berlin die Einberufung des 100.000. Wehrpflichtigen zum Grundwehrdienst.

Zum Festakt passt eine Nachricht aus dem Bendlerblock, dem Dienstsitz des Verteidigungsministers in der Hauptstadt: Karl-Theodor zu Guttenberg kündigte an, die Reform der Wehrpflicht mit großem Tempo voranzutreiben. Früher als im Koalitionsvertrag vereinbart soll der Pflichtdienst auf sechs Monate verkürzt werden. Statt 1. Januar 2011 soll der Stichtag in den Oktober vorverlegt werden.

Durch die Verkürzung könne die Zahl der jährlich einberufenen Rekruten von 40.000 auf 50.000 erhöht werden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Die Wehrgerechtigkeit werde so erhöht. Die Vorbereitungen im Ministerium stünden kurz vor dem Abschluss, sagte der Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Christian Schmidt, am Mittwoch im Deutschlandfunk. In den nächsten Tagen soll den Bundestagsfraktionen ein Konzept präsentiert werden. Darüber will das Ministerium mit den Parlamentariern dann diskutieren.

Die Verteidigungspolitiker der Fraktionen wurden von dem Vorstoß überrumpelt. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Susanne Kastner von der SPD, zeigte sich "sehr erstaunt", dass zu Guttenberg die Verkürzung der Wehrpflicht vorziehen will. "Es überrascht mich, weil ich das Wehrdienstkonzept überhaupt noch nicht gesehen habe", sagte Kastner dem Tagesspiegel.

Ob die Wehrpflicht überhaupt noch gebraucht wird, fragen sich nicht nur Mitglieder der Opposition. Denn die Bundeswehr ist eine Armee im Wandel. Neue Aufgaben wie Stabilisierungseinsätze im Ausland stellen die deutschen Streitkräfte vor große Herausforderungen. Doch beim Material und in der Personalplanung verharren Teile der Bundeswehr immer noch in Zeiten des Kalten Krieges. Damals planten die Strategen die Abwehr der Roten Armee. Dafür wurden Hunderttausende Infanteristen gebraucht. Heute benötigt die Bundeswehr hingegen Spezialisten für die Steuerung von Drohnen und für die vernetzte Kriegsführung, Experten, die über kulturelle Kompetenz verfügen, Informanten führen, Nachrichten sammeln oder hochkomplexe Waffensysteme bedienen. Für viele dieser anspruchsvollen Aufgaben sind Wehrdienstleistende nicht geeignet.

Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Reinhard Robbe, bescheinigte den Personalplanern am Dienstag, immer noch in den Strukturen des Kalten Krieges zu denken. Dazu passt auch das Festhalten an der Wehrpflicht.

Verteidigungsminister Guttenberg, der seinen Wehrdienst bei den Gebirgsjägern in Mittenwald verbrachte, will an dem Konzept festhalten. Der CSU-Politiker ist nach Franz Josef Jung erst der zweite Minister, der als Rekrut in der Bundeswehr diente. Doch die Armee von 1991 hat nichts mehr mit der Bundeswehr von heute zu tun.

Deutsche Soldaten dienen in Afghanistan, im Mittelmeer, vor Somalia, im Sudan, im Kosovo, in Bosnien und anderen Ländern. Die Landesverteidigung, für die die Bundeswehr 1955 gegründet wurde, hat keine Bedeutung mehr. Deutschland ist von Verbündeten umzingelt, außer die Schweiz sind alle Nachbarländer Mitglieder der Nato – ein Angriff auf Deutschland durch reguläre Streitkräfte ist keine ernst zu nehmende Option mehr.

Deswegen kann auch die Wehrpflicht und der Ersatzdienst nicht mehr als eine patriotische Pflicht der jungen Männer bezeichnet werden. Warum also hält die Bundesregierung an dem Dienst fest?

Hauptargument ist, dass die Wehrpflicht gebraucht werde, um geeigneten Nachwuchs für die Unteroffiziers- und Offizierslaufbahn zu rekrutieren. "Für den Wehrpflichtigen wird der Wehrdienst eine intensivere Zeit des Lernens, die zugleich die Möglichkeit eröffnet, in der Bundeswehr einen attraktiven Arbeitgeber zu erkennen", sagte Guttenberg im Interview mit dem Tagesspiegel.

Ein weiteres Argument der Wehrdienst-Befürworter ist, dass die jungen Wehrdienstleistenden die Armee lebendig und offen hielten. Militärischer Korpsgeist, eine Abschottung der Streitkräfte von der Gesellschaft würden so verhindert, behaupten die Befürworter des Dienstes.

Alle diese Argumente sind nicht stark genug, junge Männer dazu zu zwingen, ein halbes Jahr aufzubringen. Für den Staatsbürger in Uniform, dem gesetzlich verankerten Idealbild des deutschen Soldaten, braucht es keine Wehrdienstleistenden. Auch Berufssoldaten sind Teil der Gesellschaft.

Das stärkste Gegenargument ist jedoch, dass mit der Verkürzung die Qualität der Ausbildung nicht besser wird. Weder bei der Bundeswehr, noch im Zivildienst reichen sechs Monate aus, um die Männer sinnvoll auszubilden und einzusetzen. Guttenberg will die Grundausbildung zudem auf zwei Monate beschränken. Mit Urlaub und Zeit für die Wiedereingliederung bleiben den Rekruten dann noch gut drei Monate.