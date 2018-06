Inhalt Seite 1 — Union sieht Steinmeier als "Lame Duck" Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Wenn am Donnerstag die Bundeskanzlerin im Bundestag ihre Regierungserklärung zu Afghanistan abgeben wird, werden darauf die Fraktionsvorsitzenden aller anderen im Bundestag vertretenen Parteien antworten. Nur in einem Fall wird das anders sein. Für die SPD soll nicht Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier ans Pult treten, sondern der Parteivorsitzende Sigmar Gabriel.

Weil Gabriel in der Vergangenheit stets radikalere Positionen zu diesem Thema vertrat als der Ex-Außenminister, fällt der Union die Deutung der Rednerliste nicht schwer. "Die SPD fängt an, in dieser Frage herumzueiern. Sie ist dabei, den parteiübergreifenden Konsens zu verlassen", kommentiert der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Peter Altmaier, den Vorgang.

CSU-Landesgruppenchef Hans-Peter Friedrich nennt die geplante Rede gar eine offene Demontage Steinmeiers. Die SPD mache Steinmeier mit diesem Schritt zur "Lame Duck", sagt er.

In der SPD-Fraktion misst man der Auswahl offiziell natürlich keinerlei inhaltliche Bedeutung bei. "Wir haben zwei Spitzenleute, die sich in wichtigen Debatten abwechselnd zu Wort melden", sagt ein Sprecher. Diesmal habe man sich eben für Gabriel entschieden, dieser spreche im Bundestag im Übrigen nicht zum ersten Mal zu Afghanistan.

Das ist richtig. Der Hinweis auf Gabriels erste Rede zu diesem Thema taugt allerdings kaum dazu, seine besondere Eignung für die Debatte zu begründen. Schließlich stellte der temperamentvolle Parteichef damals im Eifer des Gefechts die falsche Behauptung auf, die Union habe im Dezember 2001 gegen den Afghanistan-Einsatz gestimmt.

Bekommt der Parteichef nun also nur eine zweite Chance, es besser zu machen, oder bedeutet sein Auftritt tatsächlich, dass er und nicht der besonnenere Ex-Außenminister Steinmeier in Sachen Afghanistan künftig den Kurs der SPD bestimmen wird?

Seit Beginn ihrer gemeinsamen Oppositionszeit war nicht zu übersehen, dass Gabriel die Distanzierung von der einst in der Regierung vertretenen Linie leichter fiel als Steinmeier.