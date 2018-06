Er bringt fast 62 Tonnen Kampfgewicht auf die Waage. Ihn bringen selbst Minen nicht aus dem Gleichgewicht. Er gilt als einer der modernsten seiner Art. Und er sorgt im politischen Berlin für Streit: Der Leopard 2 A6 ist der Standardpanzer der Bundeswehr, er hat laut Angaben des Heeres eine hohe Feuerkraft und einen effektiven Schutz gegen Sprengsätze. Im gefährlichsten Einsatz der deutschen Streitkräfte findet das stählerne Ungetüm jedoch keine Verwendung: In Afghanistan verzichtet die Bundeswehr bislang auf den Leopard-2-Panzer und ebenso auf die Panzerhaubitze 2000. Nun fordern Politiker diese beiden Waffentypen am Hindukusch einzusetzen.

Der Streit um die richtige Ausrüstung der Bundeswehr in Afghanistan ist damit auf dem Höhepunkt angelangt. Nach einem mehrstündigen Gefecht bei Kundus am Karfreitag, in dem drei deutsche Soldaten fielen, prangerten der Wehrbeauftragte des Bundestages sowie Verteidigungspolitiker das vermeintlich nicht ausreichende Material der Bundeswehr und die schlechte Ausbildung der Soldaten an. Im aktuellen Weißbuch zur Sicherheitspolitik heißt es: "Soldatinnen und Soldaten im Einsatz haben Anspruch auf bestmöglichsten Schutz". Wie dieser Schutz aussehen kann, ist nun wie nach fast jedem tödlichen Angriff auf deutsche Soldaten in der Diskussion.

Die Bundesregierung bemüht sich nach Kräften, dass die Männer und Frauen der Bundeswehr die bestmöglichste Ausbildung und Ausrüstung erhalten Außenminister Guido Westerwelle

Außenminister Guido Westerwelle kündigte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Berlin an, dass das Kabinett sich mit der Ausrüstung der Bundeswehr beschäftigen werde. Er sei kein Militärexperte, sagte er und äußere sich deswegen nicht zu einzelnen Detailfragen. "Die Bundesregierung bemüht sich nach Kräften, dass die Männer und Frauen der Bundeswehr die bestmöglichste Ausbildung und Ausrüstung erhalten", sagte Vizekanzler Westerwelle. Bislang schließt die Bundesregierung einen Einsatz des Leopard 2 in Afghanistan generell aus.

"Die Ausrüstung unserer Einsatzkräfte ist im internationalen Vergleich als gut zu bezeichnen", sagte auch Ernst-Reinhard Beck, verteidigungspolitischer Sprecher der Union im Bundestag. "Unsere Soldatinnen und Soldaten bekommen, was sie brauchen."

Fallschirmjäger hatten daran in der Vergangenheit durchaus Zweifel. Die getöteten Soldaten gehörten dem Fallschirmjägerbataillion 373 aus Seedorf in Niedersachsen an. Sie hatten den Auftrag, nach so genannten IEDs, Improvised Explosive Device – improvisierte Sprengsätze, zu suchen und zu entschärfen. Mit solchen Sprengfallen versuchen die Taliban ausländische und afghanische Patrouillen zu töten. Der Schutz vor IEDs für die deutschen Soldaten sei zu schwach, sagen nun viele Politiker. Die Bundeswehr weist die Kritik zurück.

Wer in das Kanonenrohr eines Leopard 2 schaut, überlegt sich zwei Mal, ob er einen deutsche Patrouille angreift Hellmut Königshaus im Tagesspiegel

Der designierte Wehrbeauftragte des Bundestages, Hellmut Königshaus, fordert nun den Einsatz von Leopard-2-Panzern am Hindukusch. "Wer in das Kanonenrohr eines Leopard 2 schaut, überlegt sich zwei Mal, ob er einen deutsche Patrouille angreift", sagte Königshaus im Tagesspiegel. Das Argument, dass das schwere Kettenfahrzeug im afghanischen Gebirge mit engen Straßen und wackeligen Brücken nicht einsetzbar sei, lässt der FDP-Politiker nicht gelten. Das häufig attackierte Feldlager Kundus liege in einer Hochebene. "Dort könnte dieser moderne Kampfpanzer Leben schützen", sagte Königshaus. "Er ist besser gegen Minen geschützt als der Marder oder der Dingo."

Für Nordafghanistan bezweifeln erfahrene Soldaten allerdings den Nutzen des Panzers. "Wer den Einsatz von Leopard-2-Panzern fordert, hat vom Einsatz vor Ort wenig Ahnung", sagt Robert Sedlatzek-Müller. Der Fallschirmjäger war bisher drei Mal in Afghanistan eingesetzt und wurde 2002 dort verwundet. Er sagt, dass das schwere Fahrzeug weder über die Brücken in der Region komme noch in den engen Städten und Dörfern agieren könne, ohne die aus Lehm errichteten Häuser und Hütten zu zerstören.