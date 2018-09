Sigmar Gabriel, als instinktsicher bekannter SPD-Chef, hat eine schwierige Aufgabe zu meistern, als er ans Podium tritt, um im Namen seiner Partei auf die Afghanistan-Rede der Kanzlerin zu antworten. Er muss nicht nur einen Kontrast zur Regierung setzen, nicht nur seine eigene, teils kriegsskeptische Fraktion überzeugen. Er muss heute auch staatstragend sein.

Dass Gabriel der Kanzlerin antwortet, hatte Spekulationen ausgelöst, die SPD wolle ihren Afghanistan-Kurs ändern. Die Sozialdemokraten servierten Ex-Außenminister und Fraktionschef Steinmeier ab und sprächen sich damit ihre eigene Afghanistan-Kompetenz ab, lästerte es in der Union. Steinmeier, der Gabriel vor der Plenarsitzung lange und ausführlich den Rücken zuwendet, hat diesem Eindruck nicht widersprochen.

Gabriel selbst hatte keinen besonders staatstragenden Eindruck hinterlassen, als er unter der Woche drohte, wenn der Afghanistan-Einsatz regierungssprachlich tatsächlich ein Krieg sei, brauche es eben auch ein neues Bundestagsmandat. Da war er wieder, der unter Populismusverdacht stehende Vollblutpolitiker, Führer einer Oppositionspartei, die sich der Versuchung erwehren muss, nach Herzenslust links zu sein. Ein verheerender Eindruck für eine Kanzlerpartei im Wartestand.

Und so tritt Gabriel gemessenen Schrittes ans Rednerpult. Die Kanzlerin hat mit ihrer Rede von weltweiter Verantwortung und der Bedrohung durch Terroristen, von der Entscheidung über Leben und Tod, die das Parlament treffe, ein Knistern um Raum erzeugt. In dieser Atmosphäre der weltpolitischen Ernsthaftigkeit tritt der Innenpolitiker und mutmaßliche Hallodri Gabriel.

Der macht erstmal Staat. Er stimmt der Kanzlerin zu, dass eine Rückkehr der Taliban mehr Tote fordern werde als der Bundeswehreinsatz, bei dem es um eine "Verhinderung der Destabilisierung des Weltfriedens" gehe. Er mahnt, die Bevölkerung sei skeptisch, und sagt gar, es sei die Aufgabe der Parlamentarier, diese vom Sinn des Einsatzes zu überzeugen. Kein Zwischenruf aus den Regierungsfraktionen.

Dann eine erstaunliche Volte. Nicht er, der urplötzlich ein neues Parlamentsmandat in den Raum gestellt hatte, nicht er, sondern die Regierung schlingere. Wer wie Verteidigungsminister Guttenberg das Wort "Krieg" nutze, stelle sich in den Verdacht, eine "taktische und semantische" Mandatsänderung herbeizuführen. "Heißt der Kriegsbegriff, dass nun doch nicht der Schwerpunkt auf den zivilen Wiederaufbau gelegt wird?" Wenn ja, sei das ein Widerspruch zur neuen US-Strategie, mithin zum Bundestagsmandat.

Doch der Umkehrschluss, die Regierung brüskiere die USA, indem sie nicht mehr auf den Wiederaufbau setze, sondern auf die Verstärkung des Militärischen, ist ziemlich abwegig. So abwegig, dass auch Gabriel das nicht sagt. Stattdessen ruft er, man dürfe nicht durch Kriegsrhetorik Realitätssinn beweisen. Die SPD habe immer gewusst, dass man nicht Bausoldaten an den Hindukusch schicke. Doch so richtig zieht das nicht.