Die Stützungsmaßnahmen in Höhe von 100 bis 120 Milliarden Euro sollen über drei Jahre laufen, sagte Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin nach einer Unterrichtung der Bundestagsfraktionen durch die Chefs von Währungsfonds und Europäischer Zentralbank, Dominique Strauss-Kahn, und Jean-Claude Trichet. Beide waren zu Gesprächen nach Berlin gekommen. Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) sprach gar von insgesamt 135 Milliarden Euro. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann sagte, für Deutschland gehe es damit um einen Betrag von bis zu 25 Milliarden.

Deutschland hat unter den EU-Staaten den größten Anteil der Kredithilfe für Griechenland übernommen, 8,4 Milliarden sollen es allein in diesem Jahr sein. Derzeit handelt der Bund mit EU, Zentralbank und Währungsfonds Details und Bedingungen der Hilfe aus. Griechenland präzisiert derzeit sein Sparprogramm, mit dem es sein Staatsdefizit senken und die Überschuldung beseitigen will.

Griechenland solle de facto für drei Jahre vom Finanzmarkt genommen werden, gab Trittin den Plan von EZB und Währungsfonds wieder.Die Situation sei "dramatisch, aber nicht unkontrollierbar", sagte Oppermann nach dem Treffen im Bundesfinanzministerium.

Dass die Regierung in Athen mehr Kredithilfe als bisher bekannt benötigt, verlautete bereits aus Koalitionskreisen in Berlin. Eine kleine Kabinettsrunde unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Mittwoch in Berlin über das weitere Vorgehen in der Griechenland-Krise beraten. Zudem gab es Gespräche mit Trichet und Strauss-Kahn.

In einer Diskussion machte die Bundesregierung ihre Position bereits klar: Ungeachtet entsprechender Forderungen aus allen Fraktionen lehnte sie eine Beteiligung von Banken an den Griechenland-Hilfen ab. Merkel teile die Position von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), dass bei diesem Paket die Banken nicht beteiligt werden sollten, sagte eine Regierungssprecherin.

Das Finanzministerium widersprach zudem Befürchtungen, Portugal oder Spanien könnten in ähnliche Notlage wie Griechenland geraten. Die beiden Länder seien in keiner vergleichbaren Situation, sagte eine Sprecherin des Ministeriums.

Am Montag will sich das Kabinett zu einer Sondersitzung treffen. Die Regierung hat inzwischen einen Krisenstab eingerichtet.

Am späten Nachmittag wollte sich Merkel noch mit den Chefs der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Welthandelsorganisation WTO treffen.

Bisher wollen die Euroländer – wenn Griechenland strenge Auflagen erfüllt – 2010 bis zu 30 Milliarden Euro Kredite geben, davon soll Deutschland 8,4 Milliarden Euro übernehmen. Der Internationale Währungsfonds soll bis zu 15 Milliarden beisteuern. Die Financial Times hatte berichtet, der IWF sei angesichts der akuten Pleitegefahr Griechenlands bereit, seinen Anteil um zehn Milliarden Euro aufzustocken. Die Bundesregierung halte für denkbar, dass die Hilfen aufgestockt würden. Entsprechende Signale habe es in den vergangenen Tagen aus dem Umfeld des IWF gegeben, hieß es. Die spanische EU-Ratspräsidentschaft sprach sich ebenfalls für eine Aufstockung aus.

Bei der Besprechung wollte die Bundesregierung eine einheitliche Linie angesichts der Turbulenzen an den Finanzmärkten abstimmen, die durch die Herabsetzung der griechischen Kreditwürdigkeit am Dienstag noch verschärft wurden. In den vergangenen Tagen hatte es vor allem aus der FDP Kritik an Finanzminister Schäuble gegeben.

Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) verlangte in der ZEIT die Einführung einer Insolvenzordnung für Staaten. Ziel müsse sein, "dass ein insolventer Staat wieder auf eine finanzielle Grundlage gestellt wird". Brüderle will dazu auch die Gläubiger zahlungsunfähiger Länder zur Kasse bitten: "Die Käufer von Staatsanleihen müssten sich dann im Falle einer Insolvenz Abschreibungen gefallen lassen – wie im klassischen Vergleichsverfahren."

Der Wirtschaftsminister machte allerdings klar, dass sein Vorschlag im Fall Griechenland noch nicht anzuwenden sei. Eine Umschuldung mit Abschreibungen bei den Gläubigern lehnte er in der jetzigen Situation ab.

Rettungsplan Griechenland deutschland Gesetz Deutschlands Beitrag Geplant ist, dass die staatliche Förderbank KfW der griechischen Regierung einen Kredit für zwölf Monate von bis zu 8,4 Milliarden Euro gewährt, der durch eine Bürgschaft des Bundes abgesichert ist. Es gibt noch keine konkrete Angabe zu weiterer Hilfe für 2011 und 2012, im Gespräch sind bis zu 30 Milliarden Euro. Das Gesetz soll im beschleunigten Verfahren durch Bundestag und Bundesrat. Die Bundesregierung begründet das Gesetz damit, dass es die Stabilität des Euro sichern helfe, was auch Deutschland nütze. Gesamtvolumen Die Euro-Länder haben ein Drei-Jahres-Programm aufgelegt, in dessen Rahmen im ersten Jahr bilaterale Hilfen über insgesamt bis zu 30 Milliarden Euro fließen könnten. Bis 2012 ist von bis zu 135 Milliarden Euro die Rede. Daran beteiligen sich alle 15 Euroländer entsprechend ihrer jeweiligen Beteiligung an der Europäischen Zentralbank. Für Deutschland sind das rund 28 Prozent, für 2010 also etwa 8,4 Milliarden Euro. Der Internationale Währungsfonds würde ein weiteres Drittel der Gesamtlasten übernehmen, also im ersten Jahr zusätzliche 15 Milliarden Euro bereitstellen. Über den Bedarf im zweiten und dritten Jahr soll später entschieden werden. Die EU-Staaten betonen, dass die Hilfen keine Subvention darstellen – auf die Kredite müsse Griechenland einen marktüblichen Zins zahlen. Zeitplan Die Staats- und Regierungschefs sollen möglichst am 10. Mai bei einem Sondergipfel oder in einer Telefonkonferenz über die Hilfe abstimmen. Der Zeitplan sieht einen Abschluss der derzeit laufenden Verhandlungen der griechischen Regierung mit dem IWF und der EU-Kommission über ein Sparpaket für 2011 und 2012 am 2. Mai vor. Am gleichen Tag wollen die Euro-Finanzminister das Verhandlungsergebnis bewerten. Im griechischen Parlament steht dann am 6. und 7. Mai die Abstimmung über das Sparprogramm an. Auf Grundlage der EU-Bewertung könnte das Bundeskabinett bereits am Montag, 3. Mai das Gesetz auf den Weg bringen. Bundestag und Bundesrat würden innerhalb der Woche folgen. Die erste Tranche des Hilfskredites soll vor dem 19. Mai ausgezahlt werden. An dem Tag steht eine Milliardenumschuldung der griechischen Regierung an. Risiko Der Bürger ist zunächst nicht betroffen. Die deutschen Kredite sollen über die Staatsbank KfW gestellt werden. Der Bund muss sich dafür allerdings verbürgen. Das heißt: Erst wenn Athen nicht mehr in der Lage wäre, die Kredite zurückzuzahlen, würden der Bundeshaushalt und damit die Steuerzahler belastet. Wird Griechenland gerettet, könnte der KfW-Kredit sogar ein Geschäft für die Deutschen werden. EU-Vertrag Umstritten bleibt, ob die EU-Hilfen für Griechenland einen Verstoß gegen den EU-Vertrag darstellen. Er verbietet den Euro-Staaten eigentlich, sich gegenseitig Schulden abzunehmen (sogenannte "No-Bailout"-Klausel). Der Chef der Euro-Gruppe, Luxemburgs Ministerpräsident Jean-Claude Juncker, hält das Kreditprogramm für vertragskonform. Der Maastricht-Vertrag lässt aber für finanziellen Beistand Spielraum: Er macht Ausnahmen bei Naturkatastrophen und anderen unvorhersehbaren Ereignissen. Fraglich ist indes, ob die übermäßige Verschuldung eines Landes darunterfällt. Die deutschen Euro-Kritiker Wilhelm Hankel, Joachim Starbatty, Wilhelm Nölling und Karl Albrecht Schachtschneider wollen vor Gericht ziehen, falls Geld für Griechenland fließen sollte.

Ähnlich deutlich äußerte sich EU-Währungskommissar Olli Rehn. "Es gibt kein Szenario, die griechischen Schulden zu restrukturieren", sagte ein Sprecher. Diese Regel gelte für alle Euro-Staaten. Eine Restrukturierung könnte beispielsweise bedeuten, dass griechische Anleihen später zurückgezahlt werden.

Der Staatsrechtler Karl Albrecht Schachtschneider kündigte an, dass er gemeinsam mit drei Mitstreitern eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht für den Fall vorbereitet, dass der Bundestag ein Gesetz zu Staatshilfen für Griechenland passieren lässt. "Sobald das Gesetz über die Griechenlandhilfen durch den Bundestag ist, klagen wir", sagte der pensionierte Professor für öffentliches Recht der Mitteldeutschen Zeitung. Das EU-Recht sehe keinen Finanzausgleich wie bei Bundesstaaten vor, wenn ein Euroland in Probleme gerate, da die Europäische Union nur ein Staatenbund sei.