Inhalt Seite 1 — Guttenberg muss sich verteidigen Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Eine Stunde bevor die Politiker in den Anhörungssaal im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus drängen, kommen die Akten. Mitarbeiter des Verteidigungsausschusses schieben drei Metallwagen über die Marmorplatten. Sie sind mit silbernen Kisten beladen. Einige tragen Aufdrucke mit militärischen Abkürzungen: Die Akten des Kundus-Untersuchungsausschusses unterliegen fast alle unterschiedlicher Geheimhaltungsstufe. In einigen Schriftstücken aus dem Verteidigungsministerium stehen Passagen, die Karl-Theodor zu Guttenberg am Donnerstagnachmittag vor dem 1. Untersuchungsausschuss dieser Legislaturperiode erklären muss.

Die Opposition hat viele Fragen: Warum bewertete der Verteidigungsminister den Luftschlag gegen zwei Tanklastzüge in Afghanistan im vergangenen September, bei dem bis zu 142 Menschen starben, als militärisch angemessen und notwendig? Mit wem beriet er sich vorher? Warum änderte er später seine Meinung und nannte die Bombardierung im Bundestag unangemessen? Weshalb entließ er den Generalinspekteur General Wolfgang Schneiderhan und den Staatssekretär Peter Wichert tatsächlich? Und woher erhielt manche Redaktion die brisanten Details, wegen derer Guttenbergs Amtsvorgänger Jung als Arbeitsminister zurücktreten musste?

Vor allem die Entlassung der beiden Spitzenbeamten bringt zu Guttenberg in Erklärungsnot. Er hatte im Fernsehen behauptet, ihm seien Unterlagen vorenthalten worden. Er sprach sogar von Unterschlagung. Später sagte er in einem Interview, er wolle Schneiderhan und Wichert keine Bösartigkeit unterstellen. Auch hier wollen Abgeordnete der Opposition Klarheit schaffen.

Vor dem Beginn der Befragung stritten Koalition und Opposition um den Ablauf. Die SPD um Obmann Rainer Arnold schlug vor, die Anhörung des Ministers zu verschieben und reichte einen Antrag ein. In der Woche, in der vier gefallene Soldaten bestattet würden, sei nicht die richtige Zeit für die Befragung, sagte Arnold. Die Grünen unterstützen den Antrag – Union und FDP kündigten an, ihn abzulehnen.

Mit der Mehrheit ihrer Stimmen hatten sie zuletzt auch eine TV-Übertragung der Anhörung abgelehnt, obwohl zu Guttenberg den Fernsehkameras bereits zugestimmt hatte. Solange keine geheimen Unterlagen besprochen werden, darf die Öffentlichkeit allerdings zuhören. Vor der Presse- und Besuchertribüne steht am Mittag bereits eine Schlange.

Streit zwischen den Fraktionen gab es auch über den weiteren Ablauf des Untersuchungsausschusses. In der kommenden Sitzung am 6. Mai werden keine Zeugen gehört, weil vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sonst die Stimmung zu aufgeheizt sein könnte. Politiker der Union hatten zuvor Frank-Walter Steinmeier als Zeugen laden wollen. Die SPD konterte, dass sie dann Merkel befragen werde.

Zuletzt forderten Unions-Abgeordnete, dass nach der Anhörung Guttenbergs der Ausschuss seine Arbeit einstellen solle, weil auch die Generalbundesanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen Oberst Klein eingestellt habe. Der deutsche Offizier hatte jenen verhängnisvollen Luftschlag befohlen, der nun auch Guttenberg in Bedrängnis bringt.